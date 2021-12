(ni.co.) La grande scritta Teatro Cinema Concordi resterà sulla facciata, a rammentare la vocazione più recente dell'edificio, rimasto sala cinematografica fino a 13 anni fa. E sul lato sinistro, invece, la targa incisa sulla pietra riporterà alla storia antecedente, che comincia nel 1652, quando Enea degli Obizzi aveva fondato uno dei primi luoghi patavini dedicati alla drammaturgia. Sul palco del Concordi nel corso del tempo si sono alternati personaggi del calibro di Carlo Goldoni ed Eleonora Duse. Nel 1885 c'era stato l'acquisto da parte della società Concordi che lo aveva trasformato appunto in cinema. Nel 1939 Ferdinando Stimamiglio (padre di Paolo e nonno di Massimiliano e Ferdinando, gli attuali proprietari) lo rilevò, lo ristrutturò radicalmente e realizzò i 5 piani che si vedono tuttora, caratterizzati dalle finestre quadrate, di dimensioni ridotte. Nel 2008, dopo i titoli di coda dell'ultimo film proposto, sono state prese in considerazione varie ipotesi per il futuro dell'immobile. La prima era stata di ricavare un parcheggio multipiano, bocciata dalla Soprintendenza. Poi la famiglia Stimamiglio aveva avanzato una proposta che prevedeva, oltre a un garage interrato e a 3 abitazioni, l'insediamento di attività commerciali al pianterreno, stoppata in Municipio fino a quando i titolari non hanno firmato l'impegno di non aprire mai un supermercato. A sbloccare l'operazione era stato l'assessore Bressa, inserendo nel regolamento comunale la clausola che agevola il rilascio della licenza per le attività di ristorazione che aprono negli ex cinema.

