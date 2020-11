L'ACQUISTO

PADOVA Sono in arrivo altre 15 mila dosi di vaccino antinfluenzale per le persone sopra i 65 anni. È stata una corsa, quest'anno, a chi si vaccinava prima. E le scorte sono presto terminate. Così l'Ulss 6 Euganea, attraverso Azienda Zero, ha richiesto altre dosi di vaccino pneumococcico Prevenar 13, per un importo complessivo di 684 mila euro (che con l'Iva sale a 752.400 euro). Il caso ha voluto che la ditta fornitrice sia proprio la Pfizer, ormai nota in tutto il mondo per essere stata tra le prime aziende farmaceutiche a lanciare un vaccino che, secondo quanto riferito dall'azienda, protegge contro il Coronavirus. Le 15 mila dosi ordinate ora sono quelle rivolte espressamente agli over 65, che possono vaccinarsi gratuitamente, ma di vaccini antinfluenzali c'è penuria per tutti perché le richieste quest'anno, complice il Covid-19, sono state tantissime.

LA CORSA

«Abbiamo vaccinato persone che finora non lo avevano mai fatto racconta Domenico Crisarà, presidente della Fimmg Veneto la richiesta è stata elevata tanto che abbiamo dovuto dire ai pazienti di aspettare perché abbiamo terminato le dosi. Personalmente ho vaccinato poco meno di 500 persone e altre 55 sono in attesa. Per altro hanno preteso il vaccino anche persone che non fanno parte delle categorie a rischio, ma lo hanno voluto a tutti i costi».

Il motivo di tanta premura? La convinzione (errata) che il vaccino antinfluenzale protegga dal Covid-19. «Le persone sono convinte che una volta vaccinate per l'influenza siano protette ma non è così continua Crisarà vaccinarsi contro l'influenza permette di differenziare la diagnosi visto che alcuni sintomi sono simili a quelli del Coronavirus. Anche se ci vacciniamo dobbiamo comunque prestare attenzione, indossare la mascherina, lavarci spesso le mani e rispettare le distanze. Che le persone decidano di vaccinarsi è un fatto sicuramente positivo ma non si deve pensare che una volta fatto si è immuni dal Coronavirus. Niente di più sbagliato». Lo scorso 16 novembre l'Ulss 6 ha distribuito altre 30 mila dosi a medici di base e pediatri ma, a quanto pare, è come essere di fronte ai saldi, vanno a ruba. E nonostante quest'ultima fornitura extra la mancanza si avverte e gli studi dei medici continuano ad essere presi d'assalto. «Il Dipartimento di Prevenzione ha fatto il possibile per rendere la distribuzione delle dosi il più equa e capillare possibile, tenendo conto anche dei dati storici sulle vaccinazioni effettuate negli anni passati da ogni singolo medico di base o pediatra di libera scelta riferisce Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione l'adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale di quest'anno è andata ben al di là di ogni aspettativa e possibilità di previsione, cosa nota ormai da settimane ai medici di base, che sono stati più volte informati in via ufficiale dell'attuale carenza di dosi vaccinali. Il coinvolgimento dei medici di base da parte del Dipartimento è infatti avvenuto ad ogni fase della campagna di vaccinazione antinfluenzale: dalla pianificazione delle dosi di vaccino richieste in fornitura regionale, fino alla distribuzione strategica delle scorte residue e delle forniture integrative in questi ultimi giorni». Già a settembre l'Ulss Euganea ha creato una casella di posta elettronica per medici di base e pediatri con la quale gestisce la comunicazione istituzionale, per garantire informazioni tempestive e puntuali. «La gestione e la programmazione futura della campagna di vaccinazione antinfluenzale avviene all'interno di uno scambio di informazioni tra Dipartimento di Prevenzione e medici di base costante, frequente e condiviso, nell'ottica della massima trasparenza reciproca» sottolinea Simoncello.

Silvia Moranduzzo

