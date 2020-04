LA DIFFUSIONE

PADOVA Il Covid-19 colpisce duro la casa di riposo Maria Bambina di via San Massimo: più della metà degli ospiti è risultato positivo al tampone. Non solo. Sono stati contagiati anche 17 dipendenti della struttura. In questi giorni, infatti, sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati sui 66 ospiti (tutte donne) e sul personale dipendente dell'Ipab. L'esito non è stato certo incoraggiante: tra le anziane, le contagiate sono, infatti, 38 (oltre il 57% del totale), i lavoratori positivi al virus sono, invece, 17. Alla luce di questi risultati, l'Ulss ha disposto di organizzare tutti gli spazi della struttura in modo da dividere le anziane contagiate da tutte le altre ospiti. Contattati a più riprese durante la giornata, i vertici della casa di riposo non hanno ritenuto opportuno intervenire sulla questione. L'istituto è gestito dall'Ente Suore di carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (comunemente chiamate Suore di Maria Bambina), con sede in via Santa Sofia a Milano. La Casa di Riposo è denominata Maria Bambina ed è autorizzata e accreditata con delibera regionale per 66 posti letto per non autosufficienti e convenzionata con la Ulss Euganea di Padova per 60 posti letto. In questi giorni, intanto, continuano ad arrivare i tamponi effettuati tra gli ospiti e i dipendenti di un'altra casa di riposo: l'Ira.

Da registrare ci sono altri due lavoratori positivi al Coronavirus. Anche l'Rsa di Conselve conta il suo primo decesso per Covid-19. Sereni Orizzonti, che ha in appalto la struttura, fa sapere che Al momento gli ospiti sono 55. Nelle ultime settimane si è verificato un solo ricovero in ospedale: purtroppo dopo qualche giorno la paziente è deceduta e in seguito è stata appurata la sua positività al Covid-19. Come da prescrizioni della Regione, l' Ulss 6 ha effettuato i tamponi a tutto il nostro personale senza registrare per fortuna casi di positività al virus. La tamponatura è stata effettuata anche ad alcuni ospiti che presentavano sintomi sospetti di possibile contagio e tutti (compresi quelli che condividevano la stanza con la persona poi deceduta in ospedale) sono risultati negativi.

Un giorno di tregua per la casa di riposo di Merlara. Ieri infatti il Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan, focolaio di Coronavirus ormai da un mese, non ha registrato nuovi decessi. La triste conta delle vittime si è fermata a 24. Prima dello scoppio dell'epidemia di Covid-19, nella struttura di via Roma gli anziani erano 73, ma nel giro di tre settimane (il primo decesso è del 14 marzo) il virus ne ha portati con sé un terzo. Oggi ne restano 48, di cui 46 positivi, mentre una signora è ricoverata al Covid hospital di Schiavonia. Gli operatori ancora in quarantena (17 su 45) attendono l'esito dei tamponi di controllo, impazienti di raggiungere i colleghi. E nel frattempo si moltiplicano i gesti di solidarietà a favore della casa di riposo. Dalle donazioni, alle ore messe a disposizione dai volontari, dalle decine di biglietti scritti e disegnati dai ragazzi delle scuole al gigantesco uovo di Pasqua regalato da un negoziante, per addolcire un po' questo difficile momento.

Monselice Al Centro Servizi Anziani di Monselice una nuova settimana è iniziata, all'insegna della positività e della speranza. Secondo il Commissario Straordinario Francesco Lunghi nei prossimi sette giorni potrebbero finalmente vedersi i primi, importanti, risultati degli sforzi attuati nelle precedenti settimane dagli operatori della struttura e dai due medici che, insieme a lui, seguono gli ospiti: i dottori Giorgio Brigato e Davide Strada. Alcuni ospiti ammalati cominciano infatti ad avere meno sintomi, possibile segno di una prossima negativizzazione. È intanto entrato in servizio un nuovo infermiere, grazie alla convenzione siglata tra il Csa e la casa di riposo di Conselve.

