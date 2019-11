Scoperto truffatore nascosto a Pisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROCURAPADOVA Aveva truffato online decine di persone intascando decine di migliaia di euro. I carabinieri sono però riusciti ad arrestarlo ponendo fine in un colpo solo sia alla sua carriera di truffatore che alla latitanza. L'uomo, 56 anni, residente in provincia di Padova, è stato individuato a Pontedera (Pisa) dove aveva probabilmente cercato rifugio ed è stato subito condotto in cella. Il truffatore doveva scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova per una parte delle sue...