IN CENTRO

PADOVA Nuovo intervento della Polizia ieri mattina ai centrali Giardini dell'Arena, gli agenti infatti hanno rintracciato lo spacciatore ventiquattrenne o della Nuova Guinea, pregiudicato per reati di spaccio e sul cui capo pende anche un decreto di espulsione, che qualche giorno fa aveva minacciato il nonno vigile di 70 anni.

L'uomo che svolge la sorveglianza ai giardini con altri colleghi, su segnalazione di una donna che si trovava all'Arena con i suoi figli, aveva avvisato la Questura dell'attività di spaccio svolta in pieno giorno. All'arrivo degli agenti era in un corso un vivace scambio dai toni sempre più alti, fra lo spacciatore ed il nonno in servizio di vigilanza. Il guineano si era anche armato con un coccio di bottiglia con il quale furioso minacciava il nonno vigile che però gli teneva testa. All'arrivo della Volante i due, fortunatamente senza venire alla mani, erano ancora intenti a discutere. Il ventiquattrenne era stato portato in Questura, identificato e per lui era scattata una denuncia per minacce aggravate e poi era stato rilasciato. Evidentemente incurante dell'accaduto era tornato ai giardini riprendendo con tranquillità la sua attività di pusher.

Ieri mattina una volta rintracciato e riaccompagnato in Questura per lui è scatto il Daspo Urbano: il ventiquattrenne non potrà più mettere piede né ai Giardini dell'Arena né nei luoghi adiacenti. Il fatto è avvenuto a metà della scorsa settimana. Erano circa le 16,30 di un pomeriggio che appariva tranquillo quando una mamma che sorvegliava i suoi bambini intenti a giocare, si era accorta di uno strano maneggio tra il giovane guineano ed un passante. Un veloce scambio di merce, una bustina contro del denaro. La donna, per nulla intimorita, ha pensato subito ad avvisare i nonni vigili che compiono la loro attività di sorveglianza all'interno del Giardino e nei pressi della Cappella degli Scrovegni. Uno dei nonni vigile, poi minacciato, ha subito allertato la Questura dell'attività di spaccio. La manovra era però stata notata da uno del gruppetto di spacciatori dei quali faceva parte il ventiquattrenne che si precipita, urlando insulti contro il vigilante e sputandogli in faccia. Il pusher poi si era messo a roteare a pochi centimetri dal volto del settantenne una bottiglia che aveva rotto poco prima per renderla ancora più offensiva. Il nonno vigile con grande coraggio però non aveva arretrato e cercava di controbattere alle minacce dello spacciatore che diveniva sempre più aggressivo. Era intanto arrivata una volante della Questura: gli agenti sono subito intervenuti bloccando lo spacciatore e sincerandosi che il vigilante non fosse stato ferito. Una volta condotto in Questura il ventiquattrenne è stato riconosciuto. Questa volta però per lui nessuna denuncia per spaccio mancando gli elementi per poterlo incriminare. E' scattata invece la denuncia per minacce aggravate per la sua furia contro il nonno vigile.

L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA