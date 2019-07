Scontro in moto: muore davanti alla compagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIARUBANO Uno schianto violentissimo. La moto che tampona l'auto e il centauro che muore sul colpo, mentre la donna che viaggiava con lui lotta in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. È questo il tragico bilancio dell'incidente accaduto domenica notte in via della Provvidenza a Sarmeola di Rubano: nello schianto ha perso la vita Franco Benato, 53enne di Selvazzano. È accaduto alle 3.40 lungo la strada regionale 11. Benato, conosciuto dagli amici con il soprannome di Frenky, si trovava assieme alla compagna cinquantenne di...