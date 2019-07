Scontro frontale nella notte sulla Piovese Carambola delle due auto: tre feriti gravi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIOVE DI SACCOGravissimo incidente l'altra notte poco prima dell'una lungo la Ss 516 Piovese ad Arzerello di Piove di Sacco. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Codevigo e della Radiomobile, si sono scontrate frontalmente una Peugeot 2008 e una Seat Ibiza. All'interno della prima auto si trovava una coppia, G.B., di 72 anni, e la consorte M.D.B., di 69, residenti a Cona (Venezia). Alla guida della Seat invece G.M., di 21 anni, di Piove di Sacco. I due conducenti sono stati ricoverati in condizioni critiche, meno grave la...