Scontro fra tre auto: un morto e un ferito

CODEVIGODomenica di sangue sulle strade padovane. Alle 15.20 lungo la Provinciale 53, all'altezza di via Argine sinistro Brenta, è morto un 43enne: per cause ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Bovolenta, si sono scontrate tre auto. La vittima è Ahmed Saidi, 43 anni, marocchino, residente in via Pave a Campolongo Maggiore (Venezia). Gli altri due mezzi coinvolti sono una Mercedes C220, con a bordo una coppia di romeni residenti a Pontecurone (Alessandria): G.C. 56 anni e la convivente D.F. di 50. Entrambi sono rimasti illesi....