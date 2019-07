Scontri in piazza, 14 avvisi di garanzia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCURAPADOVA Sono 14 gli indagati per gli scontri con la polizia in via Oberdan di fine marzo, durante la manifestazione contro il corteo antiabortista di Forza Nuova. Tanti, questa settimana, hanno ricevuto l'avviso di garanzia. Si tratta di militanti dei centri sociali Pedro ed ex Gramigna che sono stati denunciati a vario titolo per manifestazione non autorizzata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: avevano tentato di sfondare il cordone creato dai poliziotti in via Oberdan per impedire il contatto con i manifestanti di...