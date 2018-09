Scontri di piazza, chiesti tre anni per due no global

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AULAPADOVA Mano pesante del pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini relative agli scontri di piazza del 17 luglio del 2017. Il magistrato ieri in aula, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, ha chiesto due anni e sei mesi di reclusione per Giò Clemente di 30 anni residente in via Decorati al Valor Civile, e un anno e otto mesi per Eva Giora di 23 anni residente a Fossò in provincia di Venezia. I due no global sono accusati di ...Essersi opposti ai poliziotti usando violenza nei loro confronti, lanciando petardi,...