Sconti in piazza De Gasperi

LA DELIBERAPADOVA Al via gli sconti sui plateatici in piazza De Gasperi e in via Bezzecca. L'amministrazione Giordani continua credere che la lotta al degrado e il superamento della marginalità in alcune zone della città possa avvenire anche attraverso l'insediamento di nuovi negozi, bar e ristoranti. In questo senso va la delibera fatta approvare dall'assessore al Commercio Antonio Bressa.«In questi mesi abbiamo portato avanti un importante progetto di rilancio di piazza De Gasperi. Allo stesso tempo, stiamo realizzando importanti lavori...