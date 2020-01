Sconti e polemiche: «Saldi troppo presto»

LO SCENARIO

PADOVA Affari per un milione, polemiche e controlli anti-furbetti. I saldi invernali scattano oggi e proseguiranno fino al 28 febbraio, ma i giorni più intensi saranno i prossimi tre. I negozi padovani si preparano all'assalto dei clienti e non mancano critiche e malumori. Sia l'assessore Bressa che le associazioni di categoria, infatti, storcono il naso davanti alle «eccessive promozioni lanciate durante l'anno dalle grandi catene» e chiedono di ripensare completamente il sistema dei saldi.

L'ANALISI

Secondo lo studio promosso da Ascom, in ogni caso, ogni famiglia spenderà mediamente 470 euro con una leggera flessione rispetto a un anno fa. «I consumatori sottolinea Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda sono sempre più orientati ad usufruire del web. Ma comprare nei negozi di vicinato, anima dei nostri centri urbani, significa toccare con mano la qualità, provare e trovare le taglie giuste, il tutto comodamente sotto casa». C'è anche un aspetto ambientale: «Significa anche limitare il traffico caotico dei furgoni che consegnano pacchi con imballaggi che poi dovranno essere smaltiti».

Gli fa eco il presidente dell'Ascom padovana, Patrizio Bertin: «Comprare nei negozi è certamente più sostenibile dal punto di vista ambientale ma non sottovaluterei anche l'aspetto relazionale». L'Ascom ricorda anche le regole: «I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso. C'è l'obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale».

L'OSSERVATORIO

Secondo l'accurata analisi di Confesercenti, nella provincia di Padova saranno coinvolti oltre 1.600 esercizi nel settore moda. Sei padovani su 10 acquisteranno almeno un capo in saldo, con una spesa media che va dai 160 ai 170 euro, e il volume di vendite sarà di poco inferiore ai 100 milioni. Si cercheranno soprattutto capi spalla, calzature e abbigliamento giovanile. C'è spazio, però, anche per la stoccata polemica: «È ora di cambiare la normativa - sbotta il presidente Nicola Rossi -, notiamo troppe furbizie e i saldi sono troppo a ridosso del Natale. Si cerchi un accordo tra le Regioni per spostare la data di avvio e vietare ogni forma di vendita promozionale nei 30 giorni precedenti».

LE POLEMICHE

Alza la voce anche l'ottico Massimiliano Pellizzari, presidente dell'associazione dei commercianti del centro (ACC). «Chiediamo da tempo che siano posticipati. Sono saldi di stagione, non di fine stagione. Il freddo inizia adesso, è un controsenso che i negozianti debbano svendere al 50% piumini, scarpe e altri prodotti invernali mentre è ora che dovrebbero massimizzare i profitti. Le vendite natalizie sono state sottotono: a fine novembre abbiamo il Black Friday e il 4 gennaio i saldi. Stiamo abituando i clienti a comprare solo quando il prodotto è fortemente scontato. Ma con i costi di bollette e forniture è impossibile rimanere in piedi se i prezzi vengono decurtarti della metà. Invieremo nei prossimi giorni alla Regione e all'assessore Marcato un fascicolo chiedendo la posticipazione di almeno 20 giorni».

Gabriele Pipia

