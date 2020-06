ANNEGATO

GRANTORTO Stava giocando con due dei suoi quattro fratelli sulle rive del fiume Brenta, a Grantorto, dove viveva. È caduto improvvisamente in acqua ed è stato trascinato per circa due chilometri dalla corrente fortissima. Inutile ogni intervento dei soccorritori. Vittima Aissa Oubella, 11 anni, nato a Cittadella, genitori originari del Marocco, zona di Agadir. Il 26 agosto prossimo avrebbe festeggiato il compleanno. Il papà lavora in un'azienda agricola di San Giorgio in Bosco, la mamma è casalinga. In famiglia tre sorelle, due maggiorenni, e poi Aissa e il fratellino più piccolo. Proprio con la sorella di 15 anni ed il fratellino di 8, in costume, erano le 17, stava giocando sulla riva del fiume che si raggiunge da via Principessa Jolanda. Per loro sono i primissimi giorni di vacanza. Ultimo giorno di scuola, a distanza, sabato scorso. Aissa aveva frequentato la 1A del comprensivo cittadino.

È stato un attimo. Forse il cedimento del terreno carico di pioggia, forse il fiume con una grande portata dovuta alle recenti precipitazioni, ma Aissa è caduto in acqua. Sapeva stare a galla, ma con le condizioni in cui si trovava il Brenta sarebbe stato molto difficile anche per i più esperti riuscire a contrastare la forza della corrente. La sorella ha tentato di prenderlo, l'ha seguito fin dove è stato possibile, poi sono stati chiamati i soccorsi.

ALLARME

A Grantorto sono giunte tre pattuglie dei carabinieri da Gazzo, Carmignano di Brenta e Piazzola sul Brenta, allertate da una donna di 43 anni abitante in zona. La macchina dei soccorsi ha mobilitato anche il Suem 118 che ha fatto intervenire l'elisoccorso e tre ambulanze. Sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Cittadella con il gommone mentre dall'aeroporto di Venezia si è alzato in volo l'elicottero con il personale subacqueo. Frenetiche le ricerche del ragazzino nella speranza che avesse potuto aggrapparsi a qualche ramo ed in qualche modo fosse riuscito a ritornare a riva o resistere alla furia della corrente. Minuti interminabili nei quali si è cercato di fare il possibile. Gli elicotteri hanno sorvolato a bassa quota il tratto di fiume cercando di individuarlo. E' stato l'equipaggio del velivolo del Suem 118 a vedere, una mezz'ora più tardi, il corpo che galleggiava. Aveva superato il grande salto d'acqua del bacino di Carturo. Gli operatori dei vigili del fuoco si sono tuffati in due direttamente dall'elicottero. Lo hanno portato verso la riva.

SANITARI

Ad attenderli i colleghi, i sanitari e i militari dell'Arma. Portato in terraferma gli sono state praticate le manovre rianimatorie, ma purtroppo per Aissa non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Straziante l'arrivo sul posto della mamma e di altri conoscenti. Il papà era invece era al lavoro. È stato raggiunto verso le 20, portato a casa, gli hanno dovuto dare la ferale notizia e 15 minuti dopo la mamma del piccolo, N.B.F., di 52 anni, straziata dal dolore, si è gettata nel corso d'acqua profondo un metro e mezzo, adiacente la sua casa. È stata subito soccorsa dai parenti e vicini. È intervenuta un'ambulanza ed è stata portata in ospedale. Le condizioni fortunatamente non sono gravi.

Moltissimi i connazionali, non solo di Grantorto, ma anche da vari paesi limitrofi, che sono andati personalmente dalla famiglia Oubella per cercare di portare conforto. Il feretro di Aissa è stato portato nell'obitorio di Cittadella in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria che dovrà dare il nulla osta alle esequie, possibili dopo aver espletato i rilievi che si riterranno più opportuni per chiarire con certezza che cosa abbia causato la morte di Aissa.

Michelangelo Cecchetto

