Sciopero, autobus e sportelli a rischio

Sportelli a rischio chiusura per Acegas venerdì prossimo. AcegasApsAmga, infatti, informa che venerdì 25 ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli clienti, in seguito a uno sciopero generale, proclamato da Adl Cobas e da e Sgb. e articolato su tutta la giornata. Acegas ricorda che «saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività». L'astensione dal lavoro coinvolgerà anche Busitalia....