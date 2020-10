L'INAUGURAZIONE

MONSELICE Prende il via l'anno accademico della laurea in infermieristica all'ospedale di Schiavonia, simbolo dell'emergenza Covid. Settantotto ragazzi e ragazze affronteranno la triennale che li porterà poi a lavorare in corsia. A salutarli in aula ieri c'era il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta. «Quante volte, a un bivio, ci siamo ritrovati muti, in silenzio, a ripensare alla nostra vita, e a quale strada si sarebbe potuta srotolare davanti a noi dichiara il direttore generale -. Non una strada qualsiasi, ma quella che porta in ogni ciottolo impresso il nostro nome, nella quale intimamente riconoscersi, da percorrere con energia, a testa alta, con passo fiero, preferendola a tutte le altre. E' una rinnovata ripartenza all'ospedale di Schiavonia che, durante i durissimi mesi dell'emergenza sanitaria, è assurto al ruolo di Covid-Hospital, diventato anche lui strada investita di un'identità precisa, contribuendo a una sfida enorme popolata da tanti operatori sanitari che, giorno dopo giorno, hanno dato il meglio di sé».

Monselice è una delle sedi distaccate dell'Università di Padova per quanto riguarda Infermieristica. Altri 98 posti sono a Padova, 80 a Feltre, 95 a Mestre, 78 a Vicenza, 77 a Portogruaro, 78 a Rovigo e infine 97 a Treviso. «Non mi attardo a ripetere quanto, ieri come oggi, sono preziosi gli infermieri, quanto vitale è stato ed è il loro impegno, quanto apprezzati siano la loro serietà, la competenza e l'umanità continua Scibetta - davanti ai nostri occhi scorrono centinaia di fotografie, istantanee che fissano su carta i loro occhi, sguardi che hanno superato la paura, lo sconforto, lo sgomento, e si sono rivolti fieri all'orizzonte. Non posso che sottolineare, ancora una volta, il mio più vivo apprezzamento per l'attività svolta quotidianamente dai tremila infermieri che operano presso le strutture dell'Azienda Ulss 6 Euganea, nei servizi sia ospedalieri sia territoriali. L'evoluzione dei percorsi professionali degli infermieri, che garantiscono l'acquisizione di una sempre maggiore competenza e autonomia, accompagnata da una collaborazione sempre più integrata con tutti gli altri professionisti della salute, permette loro di essere al fianco dei malati assicurando elevati livelli assistenziali così come saldi rapporti relazionali».

A inizio settembre circa quattromila candidati hanno partecipato al test d'ingresso per Professioni sanitarie in Fiera a Padova, a conferma del grande interesse per l'ambito dell'assistenza alla persona. «Il 2020, lo ricordo, è l'anno internazionale degli Infermieri, definiti da Papa Francesco i Santi della porta accanto. Che dirvi di più? Grazie di esistere», conclude Scibetta.

Elisa Fais

