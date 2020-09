LA SITUAZIONE

PROVINCIA «Una vergogna nazionale! Sono arrivati a Cadoneghe i banchi singoli con le rotelle della ministra Azzolina. Mentre le scuole cadono a pezzi, ecco dove il Governo butta via i soldi». Durissima la critica del sindaco Marco Schiesaro alla vista dei nuovi banchi che sono stati consegnati giovedì. «I banchi sono bassi e inadatti ai ragazzi delle scuole medie e non sono regolabili, e poco confortevoli ha aggiunto Schiesaro - Sono tutti in plastica e si smontano con facilità e non credo che facciano bene alla postura di ragazzi in crescita. A chi li ha portati ho chiesto da dove arrivano questi 165 banchi e la risposta è che non si sa. Dove sono stati prodotti? Cosa c'è di segreto? Perché non si può dire la verità? Niente, nessuna risposta. Eppure vorrei sapere chi li ha costruiti». Poi aggiunge: Sono stato contatto telefonicamente ma anche via social da numerosi genitori che rifiutano di mandare a scuola i propri figli se devono utilizzare quei banchi e minacciano proteste».

Un collegamento diretto da Vigonza verso le scuole superiori di Padova. Lo comunica il sindaco Stefano Marangon alla vigilia della riapertura della scuola. «Il servizio invernale di Busitalia Veneto dice il primo cittadino - oltre a vedere confermate le corse del precedente programma, prevede anche l'inserimento di una nuova corsa diretta che collega Vigonza ad alcuni istituti superiori di Padova» che sono l'istituto Severi, il liceo Curiel, la scuola dei Rogazionisti, il liceo Marchesi e la stazione dei treni.

Nei quattro plessi di Saonara sono stati completati a tempo record i lavori richiesti dalla dirigenza scolastica per rispettare il Decreto Ministeriale e le successive linee guida. Per tali interventi il Comune ha chiesto ed ottenuto un contributo statale di 40mila euro. Sono anche stati consegnati, in questi giorni, a cura del Ministero, 206 nuovi banchi di dimensioni ridotte, richiesti dalla dirigente scolastica. Ma non è tutto. «L'aumento di circa 50 centesimi per pasto richiesti a fronte delle nuove misure precauzionali da adottare nella mensa scolastica - ha detto il sindaco Walter Stefan - sarà interamente coperto dalle casse comunali, fino a che continua l'emergenza, per un costo stimato di circa 30mila euro. Mentre per il trasporto scolastico, che non partirà lunedì, abbiamo bisogno di qualche giorno per fare gli opportuni approfondimenti».

A Monselice invece uno dei temi più sentiti è quello relativo all'avvio dei servizi scolastici integrativi, e in particolar modo dei pomeriggi facoltativi, che al momento non partiranno, in attesa dell'evolversi della situazione epidemiologica. Una situazione che ha già sollevato le polemiche dei genitori, i quali hanno già inviato una petizione per chiedere l'attivazione dei pomeriggi facoltativi e ora si preparano a una nuova raccolta firme. Anche i consiglieri comunali accusano di scarsa lungimiranza e organizzazione l'amministrazione Bedin e chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere la situazione.

LA DONAZIONE

Oltre 500 kit contenenti doppie mascherine certificate e boccetta di gel lavamani disinfettante sono state consegnate ieri dalla ditta Aris Srl di Piove al sindaco di Codevigo per le scuole primarie e secondaria del comune. Sono prodotti certificati che posso essere lavati e riutilizzati fino altro 30 volte. In questo modo i ragazzi avranno un kit, a disposizione già dai primissimi giorni di scuola, che terranno sempre con loro sul banco e nello zaino, con ricambio di mascherine lavate ogni giorno. «Siamo davvero riconoscenti al titolare di Arsi Claudio Tosin per la sensibilità che ci ha dimostrato», afferma il sindaco Francesco Vessio.

