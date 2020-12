LE OPINIONI

CINTURA URBANA La chiusura al traffico della città e dei parcheggi scambiatori, divide i sindaci della cintura. A suonare la carica è stato, ieri pomeriggio, il primo cittadino leghista di Cadoneghe Marco Schiesaro che ha avuto parole di fuoco nei confronti dell'amministrazione Giordani.

«Ancora una volta ha tuonato Schiesaro il sindaco si è dimenticato di informarci di un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni anche sul nostro territorio comunale. In teoria, infatti, chiudendo il parcheggio scambiatore di Pontevigodarzere, ci sarebbe il rischio che chi vuole raggiungere il centro cittadino con il tram, possa parcheggiare a Cadoneghe».

«Questo, però, solo in teoria ha rincarato la dose il primo cittadino del Carroccio La mia convinzione, però, è che il prossimo fine settimana, in pochi decidano di andare a fare shopping a Padova. La gente non va dove non è ben accetta. Se, deliberatamente, rendi difficile arrivare ai negozi del centro, la gente, con ogni probabilità, preferirà andare altrove».

«Io, invece, invito tutti a venire ad acquistare i regali di Natale a Cadoneghe - ha continuato Noi lavoriamo perché i nostri commercianti possano continuare a vivere e siamo contenti se qualcuno decide di fare acquisti nel nostro territorio. Tanto è vero che abbiamo istituito dei buoni che verranno donati a chi fa shopping nei nostri negozi. Non siamo mica a Padova dove vengono mandate le bollette della Tari anche alle attività commerciali che non hanno lavorato in questi mesi».

«Giordani e la sua giunta, poi, dovrebbero mettersi d'accodo con loro stessi ha concluso Schiesaro non più tardi di una ventina di giorni fa hanno raggiunto un accordo con i commercianti grazie al quale è possibile parcheggiare gratis e, addirittura, entrare nella Ztl senza autorizzazione. Ora si chiude tutto. Sinceramente si tratta di un atteggiamento che difficilmente si riesce a comprendere».

Di tutt'altro tenore sono, invece, le considerazioni del sindaco di Saonara. Walter Stefan, che è anche il presidente della Conferenza metropolitana di Padova appoggia in pieno l'iniziativa del suo omologo padovano. «Credo che Giordani abbia fatto benissimo a bloccare il traffico in città il prossimo fine settimana ha scandito Stefan la situazione è drammatica e qualcosa andava fatto. E' del tutto evidente che l'ultimo week end prima di Natale sia ad alto rischio per gli assembramenti in centro storico. Di conseguenza, il sindaco ha agito usando il buon senso. Chi si occupa dell'amministrazione pubblica ha il dovere di assumere delle decisioni che, in qualche caso, rischiano di rivelarsi impopolari. Anch'io, nel mio piccolo, ho cercato di dare il mio contributo ha continuato - a Saonara, per esempio, sono vietati tutti gli eventi socio-culturali. Non solo. Nonostante l'ultimo Dpcm non vieti lo sport di base, ho deciso di chiudere tutti gli impianti sportivi. Sono convinto, infatti, che vadano evitate tutte le situazioni potenzialmente contagiose. So che questo provvedimento può creare qualche malumore tra le famiglie dei più piccoli. In un momento così drammatico, però, tutti sono chiamati a fare la loro parte».

Al contrario di Schiesaro, infine, non sembra particolarmente preoccupato della chiusura del parcheggio scambiatore del tram alla Guizza, il primo cittadino di Albignasego Filippo Giacinti. «Data la distanza dal nostro territorio comunale ha commentato non credo che questo provvedimento avrà delle ripercussioni su Albignasego».

Alberto Rodighiero

