LA RIAPERTURA

MONSELICE La lotta alla seconda ondata del Covid-19 torna ad essere combattuta a Schiavonia. L'ospedale Madre Teresa di Calcutta sta lentamente ma inesorabilmente avviandosi a diventare, ancora una volta, il Covid Hospital della provincia. Come da programmazione regionale, per fare fronte al ritorno dell'emergenza, nella struttura di via Albere saranno infatti attivati complessivamente 120 posti letto, dei quali 80 di malattie infettive e 40 di terapia semintensiva. Per attivare tutti i posti letto previsti, ma anche per recuperare il personale necessario ad affrontare questa nuova battaglia, i primi pazienti ricoverati per patologie ordinarie sono già stati trasferiti in altre strutture. Tra la serata di mercoledì e la giornata di ieri, più nel dettaglio, 25 pazienti di Area Medica sono già stati spostati negli ospedali di Piove di Sacco, Cittadella e Camposampiero.

I PASSAGGI

«Stiamo procedendo a liberare i letti per livelli di intensità, progressivamente, e quindi, in base ai livelli di allarme del piano regionale conferma il direttore generale dell'Ulss6 Domenico Scibetta Entro domani (oggi, ndr) attiveremo 80 letti di malattie infettive. Sessanta sono già attivi e in questo momento ne sono occupati 40. Abbiamo quindi ancora un buon margine. In terapia intensiva a Schiavonia sono ricoverati 5 pazienti positivi, su una potenzialità di 12 letti». Discorso a parte per le attività ordinarie. «Il nostro grande sforzo è mantenere in essere dei filoni di attività ordinaria spiega il dottor Scibetta Al momento abbiamo bloccato solo l'area medica, con i 25 pazienti trasferiti o in trasferimento. L'esperienza della prima ondata non ci coglie impreparati. Si è lavorato a un piano regionale complessivo di individuazione dei livelli di gravità, che fanno scattare misure adeguate. Prima le decisioni si prendevano ora per ora, adesso è stato redatto un piano di attivazione progressiva, man mano che la curva sale. Se continua a farlo con questo ritmo, arriverà purtroppo un momento, a mio avviso non tanto lontano, in cui sarà necessario rimodulare le attività assistenziali e ridurre l'attività ordinaria. Questo perché dobbiamo reclutare personale da destinare progressivamente all'Area Covid».

L'ORGANICO

Se infatti la strumentazione di cui è dotata l'Ulss6 Euganea è ottimale, con un potenziale complessivo di 76 posti letto di terapia intensiva progressivamente attivabili, è lo stesso Scibetta a confermare le difficoltà legate alla carenza di organico e in particolare di alcune figure. «Sono state fatte varie assunzioni negli ultimi mesi, ma abbiamo delle limitanti, perché mancano pneumologi e anestesisti, di cui purtroppo c'è carenza cronica spiega il direttore generale - Sotto la regia regionale si adeguano di giorno in giorno le strategie per fare fronte alla seconda ondata». Il personale è però pronto ad affrontare la nuova battaglia. «Il nostro personale si sta comportando in modo eccelso, con un forte senso di responsabilità e appartenenza e per questo va sempre ringraziato conclude Scibetta È professionalmente pronto, forte delle competenze e dell'esperienza maturata con la prima ondata. Ma è anche molto provato da quanto vissuto e dalla prospettiva dei sacrifici che dovranno essere affrontati nei prossimi mesi. Abbiamo fatto di tutto per arruolare nuovo personale e un incremento c'è stato, ma in alcuni settori si fa fatica a reggere, soprattutto perché l'incremento giornaliero è nell'ordine delle centinaia, visti anche gli oltre 4mila tamponi effettuati ogni giorno. Ogni positivo genera 20 contatti, pensate alle difficoltà nel tracciamento. Attualmente tra il personale ci sono 19 positivi, ma escludiamo focolai interni: il contagio è avvenuto in contesti extra lavorativi. Ormai il virus sta circolando dappertutto».

Camilla Bovo

