IL CASO

MONSELICE Sono le 16.30. Manca un'ora e mezza all'incontro in Prefettura con l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e nel deserto del parcheggio dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Monselice, si sono dati appuntamento oltre venti sindaci dell'ex Ulss17. Un presidio organizzato per «dire basta alle scelte calate dall'alto e a nuovi disagi per un territorio che ha già dato. E soprattutto per esprimere tutta la contrarietà dei Comuni all'ipotesi di un hub per malati di Coronavirus all'interno del nosocomio monselicense, unico presidio a servire l'intera Bassa Padovana». Non sanno ancora i sindaci che di lì a poco l'assessore Lanzarin ufficializzerà la decisione di adibire la week day surgery, per un totale di 50 posti letto, all'emergenza, per fronteggiare eventuali picchi di ricoveri. O meglio, non lo sanno ancora ufficialmente. Perché invece le voci hanno già cominciato a girare. E spaventano molti primi cittadini.

LA POSIZIONE

«Avevamo chiesto di poter incontrare l'assessore regionale a Monselice, dato che avremmo dovuto parlare dell'ospedale Madre Teresa, invece neppure questo ci è stato accordato. ha esordito il sindaco di Arquà Petrarca Luca Callegaro (Forza Italia) Non c'è la volontà di fare polemica, siamo qua solo per difendere il nostro ospedale, il nostro territorio. Capiamo l'emergenza, ma Schiavonia non può diventare un hub. Voci insistenti dicono che stiano già allestendo 56 posti letto, ma non va bene che venga eliminato qualche reparto». «Già noi come territorio gli fa eco il sindaco di Granze Damiano Fusaro abbiamo rinunciato a quattro presidi per fare l'ospedale unico, adesso non possiamo pagare anche il prezzo di questa emergenza. Il nostro ospedale, dove oltretutto tutti i tamponi fatti al personale medico e infermieristico sono risultati negativi, deve tornare pienamente operativo. Tra l'altro nell'ordine del giorno dell'incontro di oggi, non compare nemmeno il futuro dell'ospedale». Michele Sigolotto, sindaco di Borgo Veneto, aggiunge: «Manca una comunicazione con l'ex Ulss17. Noi non siamo mai riusciti ad avere qui un assessore o comunque un rappresentante della Regione che ci dicesse cose sta accadendo. E questo non va bene. Vorremmo delle garanzie rispetto a quello che sarà. Far ripartire questo ospedale sarà difficile». Gli fa eco Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano. «L'aspetto fondamentale afferma è che il territorio deve sapere cosa succede. I sindaci non possono ricevere informazioni dopo che sono state prese le decisioni. Le decisioni vanno prese, nessuno lo nega, ma lo dobbiamo sapere prima, per poterle gestire con la nostra gente. Vogliamo essere protagonisti del nostro territorio e condividere quello che viene fatto». Loredana Borghesan (centrodestra), sindaco di Montagnana, rimarca: «Siamo qui non per essere contro a qualcosa o a qualcuno, ma a favore del nostro ospedale. Credo che la sanità veneta nel tempo, e questo ospedale ne è la dimostrazione, abbia dato prova di quello che sa fare. Oggi è un momento di preoccupazione, ma il nostro territorio ha già dato. Abbiamo chiuso quattro ospedali per avere questa eccellenza, che deve però rimanere tale. Io credo che nessun reparto debba essere chiuso, non possiamo perdere gli attuali posti letto e nemmeno i servizi».

TRASVERSALE

Sulla stessa linea Francesco Corso (Pd), sindaco di Baone. «La nostra non è una chiusura egoistica. Se c'è spazio per accogliere delle persone che hanno contratto il Coronavirus penso ci sia la massima disponibilità da parte di tutti. Però non dobbiamo assolutamente pensare che la nostra comunità resti senza ospedale». Si inserisce quindi Dionisio Fiocco, sindaco di Sant'Urbano: «Come ex coordinatore dell'esecutivo dell'Ulss17, ricordo che la nostra è sempre stata una Ulss virtuosa. Quindi non è neanche giusto continuare a essere penalizzati rispetto ad altri territori. Chi più fa alla fine meno ha? Almeno garantiteci quello che già abbiamo». Riprende la parola il sindaco di Granze Fusaro: «Non è forse un caso se al primo incontro che abbiamo fatto a Padova l'unica domanda a cui il dottor Scibetta non ha risposto è stata quella sul futuro di Schiavonia. Chiediamo di sapere. Sapere per evitare che venga indebolito il servizio che abbiamo». Ha chiuso gli interventi dei colleghi sindaci Luca Callegaro: «Mi sono appena arrivate nuove voci di corridoio, credibili direi. Stanno dirottando le operazioni di chirurgia in altri ospedali». I sindaci appaiono nervosi, ma combattivi. Il tempo di una foto tutti insieme e poi salgono rapidi nelle loro auto per andare all'incontro con l'assessore Lanzarin. Ascolteranno per due ore i dettagli del piano e non cambieranno idea.

Camilla Bovo

