MONSELICE Un video per raccontare la magia del Natale attraverso il suggestivo presepe animato che, ormai da cinque anni, porta lo spirito delle feste nella hall dell'ospedale di Schiavonia. Quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dalle misure anti-Covid, saranno pochi i cittadini che potranno ammirare dal vivo i curatissimi dettagli dell'allestimento. Per questo l'Ulss 6 Euganea ha condiviso un video sui social, disponibile anche su YouTube, che, in 14 minuti e 43 secondi, delizia gli occhi di grandi e piccini svelando ogni minimo particolare del fantastico villaggio natalizio.

Accanto alle musiche di Natale, il video dona voci e suoni alle statuine animate del presepe, riuscendo così a rendere ancora più realistica la rappresentazione. A curare in ogni aspetto il presepe e il video sono stati gli operatori del reparto di Psichiatria, che come ogni anno, con un gran lavoro di squadra, hanno voluto donare a degenti e personale ospedaliero l'atmosfera tipica delle festività natalizie. E che oggi chiedono in cambio solo un po' di attenzione per il loro reparto. «Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica, portando all'attenzione di tutti il nostro reparto e i nostri pazienti, che a volte rischiano di venir emarginati dalla società spiegano gli operatori di Psichiatria Ora si avvicina il Natale e ci sentiamo di lanciare un appello: se c'è qualcuno che può darci una mano ad arredare il nostro reparto, sia all'interno che all'esterno, si faccia avanti. Sarebbe bello riuscire a renderlo più accogliente, manca ancora un po' di mobilio».

Anche il presepe nella hall di Schiavonia si arricchisce anno dopo anno. Il luna park è cresciuto ulteriormente, così come il trenino, che quest'anno viaggia su un doppio binario. Di grande impatto è poi la seggiovia, new entry di questo 2020. «Ci sono state delle polemiche sui social perché il nostro non è un vero presepe raccontano ancora gli operatori di Psichiatria È verissimo. Quello che noi rappresentiamo è piuttosto un villaggio di Natale, il vivere quotidiano in un momento di festa e condivisione, con tanto di giostre, fuochi d'artificio, pista di pattinaggio sul ghiaccio e persino Babbo Natale, che sfreccia con la sua slitta su un cielo stellato. Vediamola come una città in movimento. Ma anche in un contesto tanto moderno c'è spazio per la Natività, che abbiamo voluto inserire all'ingresso di un ospedale». Giuseppe, Maria e Gesù bambino appaiono infatti alla porta dell'ingresso dell'ospedale del villaggio, simbolo della lieta novella e portatori di un messaggio di pace e speranza anche in un momento tanto difficile.

