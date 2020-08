I NUMERI

PADOVA/MONSELICE Continua a diffondersi il Covid-19 a Padova e in provincia. La giornata di ieri ha registrato altri 21 nuovi casi positivi, segnando uno dei trend più negativi delle ultime settimane. Anche nella giornata di giovedì 21 tamponi effettuati all'Azienda Ospedaliera di Padova avevano dato esito positivo, mentre venerdì il dato dei nuovi ammalati si era fermato a 17. Sono comunque numeri importanti, che destano una certa preoccupazione e portano a 306 (di cui uno residente a Vo') il numero complessivo di casi attualmente positivi nel capoluogo e nella provincia padovana.

L'ultimo report di Azienda Zero ha confermato invece il numero dei ricoveri. Nel reparto di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera restano cinque degenti, mentre in Terapia Intensiva, dopo la morte dell'anziano di 90 anni avvenuta nella giornata di venerdì, ne sono rimasti solo due, compresa la bambina di cinque anni, alla quale è stata accertata anche un'altra infezione, una sindrome uremico-emolitica. A questo quadro va aggiunto il numero relativo ai cittadini in isolamento domiciliare. Il dato messo a disposizione ieri mattina alle 8 da Azienda Zero è di 1.018 persone in isolamento domiciliare in tutta la provincia padovana. Tredici di queste presentano sintomi, ma non necessitano, almeno finora, di ricovero.

LAVORO INCESSANTE

Gran parte dei tamponi viene effettuata in questi giorni all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, in località Schiavonia a Monselice. La mole di lavoro nella struttura di via Albere è decisamente impegnativa. Basti pensare che i turisti che sono rientrati da zone a rischio e hanno quindi avuto bisogno di sottoporsi a tampone sono stati oltre 4.500 e sono stati quasi tutti indirizzati proprio al Madre Teresa. Oltre all'effettuazione del tampone c'è tutto il lavoro del laboratorio, per arrivare a determinarne l'esito: ogni prelievo richiede tra le 6 e le 7 ore per la risposta. La struttura monselicense lotta per ritrovare la sua normalità. «L'attività ospedaliera al Madre Teresa è ripartita come da indirizzo regionale spiega il direttore sanitario Patrizia Benini Ma la ripartenza è coincisa con l'avvio del piano ferie, che ogni estate porta a una diminuzione del numero di posti letto complessivo. Negli anni scorsi questo avveniva nelle strutture di Montagnana e Conselve, ma quest'anno, considerato il periodo di transizione post-emergenza, sono rimaste ancora due aree chiuse all'ospedale Madre Teresa, per un totale di 70 posti letto». Continua il direttore sanitario: «Stiamo lavorando al piano delle riaperture. Contiamo di riportare la struttura a regime entro la fine di settembre, o al massimo per inizio ottobre. Come in tutti gli ospedali verrà manutenuta un'area per i pazienti Covid e per quelli in attesa di diagnosi. Stiamo definendo con attenzione i luoghi, dobbiamo essere certi dei percorsi».

Sembra ormai lontano il periodo in cui l'area esterna del Madre Teresa era affollata delle tende della Protezione Civile, se si esclude quella ancora posta all'ingresso del Pronto Soccorso. Eppure la situazione impone ancora una certa attenzione, anche in previsione di un possibile picco nella prossima stagione autunno-invernale. Come previsto dalla delibera regionale 552 verranno quindi riservati 20 posti letti complessivi per i pazienti Covid, tra Rianimazione e Malattie Infettive.

LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Altro tema che vede particolarmente impegnata l'azienda sanitaria Ulss6 Euganea è la ridistribuzione delle attività ambulatoriali e laboratoriali. Molte delle prestazioni saltate durante l'emergenza sono già state ricollocate (siamo a oltre il 91 per cento), ma tante altre devono ancora esserlo. «Stiamo facendo il possibile per aumentare la disponibilità delle prestazioni ambulatoriali spiega ancora il direttore sanitario Patrizia Benini - Oltre a cercare di ampliare l'orario al sabato mattina, ci avvaliamo, dove possibile, della rete delle strutture convenzionate. In questo modo, ad esempio, stiamo riuscendo a dare buone risposte per le prestazioni di Radiologia. Problema diverso quello per le prestazioni di Oculistica: non abbiamo un numero adeguato di specialisti».

L'attività chirurgica, dallo scorso 30 luglio ha invece conosciuto un alleato prezioso. «Il nuovo robot Da Vinci, con la sua tecnologia evoluta per la chirurgia mininvasiva, sta dando un importante contributo».

