Schiavi a 3 euro l'ora: sfruttatori in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRONACAPADOVA Alcuni hanno pagato anche 10mila euro, vendendo tutto ciò che avevano e mettendo la propria famiglia nelle mani degli strozzini in Bangladesh, con l'illusione di una nuova vita in Italia: un lavoro onesto, un alloggio dignitoso e un permesso di soggiorno. Quando sono arrivati a Padova, invece, il sogno di una vita migliore si è trasformato nell'incubo di un'esistenza da schiavi. I carabinieri hanno scoperto il più grave caso di sfruttamento nei campi del padovano: decine di stranieri (21 quelli ascoltati dai militari), per...