Schiava per 11 giorni nella casa dei profughi

IL CASOPADOVA Cercava amore. Invece ha trovato solo violenza, terrore e botte. Quando i carabinieri l'hanno trovata, rannicchiata mezza nuda, piena di lividi e affamata, nel letto del suo aguzzino, si è sciolta in un sospiro di sollievo, come se per la prima volta dopo giorni di orrore riuscisse nuovamente a respirare. Ha 22 anni la vittima di Peter Chiebuka, nigeriano 26enne, richiedente asilo, che dopo una proposta di matrimonio, ha convinto la giovane a lasciare Praga per venire a vivere da lui a Tribano. E in quella palazzina di quattro...