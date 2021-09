Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E.M.) A pochi giorni dalla scadenza per le presentazioni delle liste elettorali, a scendere in campo è la Lista Civica per Boara capeggiata da Andrea Gastaldello, candidato sindaco, attuale vice sindaco. «Ci proponiamo di affrontare l'impegno di amministrare Boara Pisani con la consapevolezza di come sia indispensabile guidare la cosa pubblica in maniera sana e trasparente se si vuole davvero perseguire l'obiettivo prioritario di ogni...