SCATTO D'IRA

SCAGLIA LA BICI

CONTRO I MILITARI

Ha provato ad opporsi ad un controllo dei carabinieri del Nor in corso Tre Venezie. Nel tentativo di non farsi perquisire ha scagliato la bicicletta addosso ai mlitari. Any Cy, 32 anni, nigeriano, è stato trovato in possesso di un involucro con un grammo di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e lo straniero ha rimediato una segnalazione al Prefetto quale assuntore abituale. Per lo scatto d'ira nei confronti dei carabinieri è però arrivato l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Any Cy è stato comunque rimesso in libertà come da disposizione dell'autorità giudiziaria.

PRATO DELLA VALLE

DIVIETO DI RITORNO

IN CITTÁ, DENUNCIATO

Una Volante della questura è intervenuta l'altra mattina in Prato della Valle, davanti al supermercato Despar, per identificare un trentanovenne di origini indiane che bivaccava davanti all'ingresso dell'esercizio commerciale. L'uomo era colpito dalla misura del divieto di ritorno nel territorio comunale padovano. É stato accompagnato in questura e indagato a piede libero per violazione della misura di prevenzione.

ALL'ARCELLA

UBRIACO AL PARCO,

ALLONTANATO

Ancora un intervento della polizia al parco pubblico Milkovich, in via Jacopo da Montagnana, spesso teatro di episodi di spaccio. In tarda serata è stata segnalata alla centrale operativa della questura la presenza di un pakistano quarantenne, in preda ai fumi dell'alcol. L'uomo molestava chiunque gli capitasse a tiro. Gli agenti sono riusciti ad individuarlo e bloccarlo prima che commettesse qualche sciocchezza. Il quarantenne è stato poi accompagnato negli uffici di piazzetta Palatucci e sanzionato per ubriachezza molesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA