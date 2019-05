Scattano i lavori e il divieto di sosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nuova piazzetta in corso Milano: tutto è pronto per l'inizio dei lavori. Il tratto interessato è quello all'altezza della curva, di fronte alla gelateria La Romana. Sorgerà un nuovo spazio pedonale e a realizzarlo sarà dalla Banca di Credito Cooperativo. Il progetto renderà più elegante quel tratto, anche con la presenza di alcune piante. In mezzo a tante polemiche per le due nuove piste ciclabili di corso Milano, questa è la parte del progetto che mette d'accordo tutti. «Vogliamo far diventare corso Milano il primo tratto di passeggio...