PADOVA Il padovano sfiora la soglia delle diecimila vaccinazioni giornaliere, puntando dritto al target fissato a livello regionale. Sono esattamente 9.968 le dosi di antiCovid somministrate nella giornata di venerdì dalla rete vaccinale dell'Ulss 6 Euganea, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera, l'ospedale militare, il Cuamm, i medici di medicina generale e i farmacisti. Un lavoro di squadra nel segno della prevenzione, portato a termine nonostante le difficoltà causate dall'attacco hacker.

A più di una settimana dal blocco dell'intero sistema, per la prima volta nella prima serata di ieri è ripartita la rete informatica dell'Ulss 6 Euganea.

Dalla sede di via Scrovegni la direzione dichiara: «Nel ringraziare gli oltre sessanta informatici e tecnici che stanno lavorando giorno e notte per ristabilire le connessioni danneggiate da un attacco hacker vile e criminale, rendiamo noto che il sistema informatico è stato bonificato e si sta procedendo all'avvio graduale dei servizi».

È già stata avviata in sicurezza la rete interna dei sistemi informativi di pronto soccorso, dei reparti ospedalieri e delle sale operatorie. Ora il lavoro della task-force continua per completare lo sblocco di tutte le aree. Finora disagi e criticità si sono concentrati nei call center, negli sportelli Cup, nelle cartelle cliniche informatizzate, nelle ricette dematerializzate e nelle attività di tracciamento dei positivi al Covid. Il blocco dei sistemi informativi ha compromesso temporaneamente anche le attività del laboratorio analisi, delle commissioni patenti e invalidi, dell'anagrafe e dello Spisal. I medici di medicina generale e i farmacisti fino a un paio di giorni fa hanno dovuto arrangiarsi con carta e penna, tornando alla compilazione delle tradizionali ricette rosse.

Per ringraziare il mondo della sanità, ieri, il direttore generale Paolo Fortuna ha diffuso una lettera aperta. «Stiamo vivendo un'emergenza dettata da un doppio virus, pandemico e informatico, che sta mettendo a dura prova il sistema, costringendo il cuore, i nervi, i polsi di ciascuno a rimanere saldi. Da quel 3 dicembre - quando nella notte siamo stati oggetti di un attacco criminale, vile e inqualificabile - la nostra task force di tecnici informatici sta lavorando giorno e notte, senza sosta, per ripristinare le connettività», scrive il manager.

E, ancora: «Fin da subito è stata creata un'Unità di crisi che sta predisponendo, passo dopo passo, il ritorno alla normalità in totale sicurezza. Il nostro pensiero, fin da quel venerdì nero, è sempre andato a voi che, con coraggio e determinazione, state attingendo a ulteriori forze e stringendo i denti insieme a noi e, spesso ricorrendo a carta e penna, continuate a consentire alla grande macchina della diagnosi, della prevenzione, della cura, Covid e non Covid, di procedere. Siamo consapevoli che questo spregevole attacco ha sfiancato un organismo già debilitato e logorato da 21 mesi di lotta senza quartiere alla pandemia, ma abbiamo già steso un piano di progressiva riattivazione dei servizi».

Intanto corre la campagna vaccinale. Ha riaperto il padiglione 8, gestito dal personale di via Giustiniani, che a partire da domani punta a garantire 6mila somministrazioni. In questa prima fase di rodaggio l'hub parte con 15 linee vaccinali, per arrivare al massimo potenziale di 33. Sono già disponibili 23mila slot al 31 dicembre, per vaccinarsi al padiglione 8 basta prenotare collegandosi al portale regionale. Per le prime dosi, l'accesso è sempre libero.

