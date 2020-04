SCARMIGNAN

MERLARA Speranza e dolore. Festa e lutto. Uova di cioccolato e bare. Per la casa di riposo di Merlara, uno dei fronti più drammatici dell'emergenza coronavirus in provincia di Padova, quella appena passata è stata una Pasqua all'insegna dei sentimenti contrastanti. Neppure nel giorno della resurrezione il maledetto virus ha allentato la sua stretta sul pensionato Pietro e Santa Scarmignan: domenica sera infatti è deceduta Brunetta Pegoraro, 81 anni, di Bevilacqua (Verona). La ventiseiesima vittima dall'inizio dell'epidemia. Dei 73 ospiti iniziali, oggi nella struttura di via Roma ne rimangono soltanto 46, mentre un'anziana è ancora ricoverata al Covid hospital di Schiavonia. Brunetta, sposata con Dante e madre di tre figli (Renato, Sandra e Renzo), era ospite della struttura da parecchi anni. Il Coronavirus, purtroppo, ha aggravato un quadro clinico già molto compromesso. Gli operatori del pensionato la ricordano come una donna di poche parole ma con un cuore grande. «Dal carattere forte, deciso ed energico, si scioglieva non appena vedeva la nipote, a cui regalava i sorrisi più belli raccontano dalla Scarmignan . Brunetta credeva nel duro lavoro, nel sacrificio per la famiglia e nell'altruismo». Valori che avevano caratterizzato la sua vita e che lasciava trasparire anche all'interno del pensionato, dove si sentiva a proprio agio. Un appuntamento fisso per lei era la partita a carte pomeridiana con le sue amiche del pensionato. L'81enne si è spenta domenica sera, verso le 19: la sua morte è stata l'ultima nota cupa in una giornata festosa all'insegna del pranzo insieme, dei biglietti personalizzati scritti dai ragazzi delle scuole, dei fiori, delle colombe pasquali e delle uova di cioccolato frutto della generosità di tanti benefattori. Gli ospiti hanno ricambiato con videomessaggio di auguri pubblicato su Facebook dalla Residenza Scarmignan: «Buona Pasqua! Buona vita a tutti». Un augurio tutt'altro che scontato, soprattutto se a pronunciarlo è una nonna dalla chioma candida che nonostante sia nel focolaio dell'epidemia, si preoccupa per chi è fuori, per i suoi cari, per la sua comunità. O un nonno in felpa e cravatta che sorride e sventola le mani davanti alla telecamera. In questa guerra silenziosa hanno perso ben 26 amici. Uno dopo l'altro.

Li ha ricordati don Lorenzo Trevisan, parroco di Merlara e Minotte durante la messa di Pasqua celebrata a porte chiuse ma trasmessa in diretta Facebook come fa ormai da oltre un mese. «La nostra gioia è sicuramente offuscata da questo dolore ha affermato il sacerdote . Viviamo la Pasqua in un clima particolare. Noi che siamo stati colpiti in casa dalla morte di 25 persone (a cui poi si è aggiunta anche Brunetta Pegoraro, ndr): loro stanno celebrando la Pasqua nel cielo, insieme agli oltre cento medici, ai trenta infermieri e ai sessanta sacerdoti che, fedeli al loro ministero, hanno servito la vita fino a sacrificare la propria. Ma la morte in croce di Cristo dà un senso a tutte queste morti. Il primo dono di Cristo risorto è la pace ed è quello che auguro alle nostre famiglie, alla nostra comunità, all'amministrazione e soprattutto al pensionato, che ha sperimentato e sta ancora sperimentando il Golgota. Ma sta sperimentando anche il sepolcro che si apre, parlandoci di resurrezione e di vita». Certo, è dura fare i conti con la lunga fila di croci piantate nelle ultime settimane. «Come in un cimitero», commenta amareggiata il sindaco Claudia Corradin, che a 72 anni, dopo 23 giorni di quarantena ha sconfitto il virus. «Nel cuore nessuna croce manca - prosegue la prof di lettere ormai in pensione, citando la poesia San Martino del Carso di Giuseppe Ungeretti . Non vorrei aggiungere altri nomi al bollettino di guerra che in queste settimane ho pubblicato sul mio profilo Facebook per informare i miei concittadini. Sono le notizie che nessun sindaco vorrebbe mai dare». «La cosa più sorprendente aggiunge la presidente Roberta Meneghetti, ancora in quarantena è la vitalità che anima comunque il nostro pensionato: gli anziani, nonostante abbiano perso ventisei dei loro compagni, non si lasciano abbattere. È come se, ad ogni decesso, ripetessero a se stessi: Mi so oncora qua».

