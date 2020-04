MERLARA

Torna a respirare la casa di riposo di Merlara: da più di due giorni non si contano nuovi decessi. Dopo Antonio De Battisti, 92 anni, di Casale di Scodosia morto nella notte tra domenica e lunedì, nessun nuovo nome si è aggiunto alla lista dei 22 caduti di Merlara, morti in questa guerra contro un nemico invisibile. Allo scoppio dell'epidemia i nonni ospitati nel pensionato Pietro e Santa Scarmignan erano 73, oggi sono soltanto 49, due sono ricoverati al Covid hospital di Schiavonia mentre gli altri vivono soltanto nei ricordi. «Due giorni senza decessi è una notizia confortante afferma il sindaco Claudia Corradin . Speriamo che la situazione si sia finalmente stabilizzata». Da lunedì, a dare manforte agli operatori rimasti in servizio (visto che il virus ha dimezzato i dipendenti), ci sono cinque infermieri dell'esercito, coordinati dal colonnello medico Fabio Soldà del Dipartimento di Medicina legale di Padova e del Comando logistico dell'Esercito. «Sono una manna dal cielo. Mi piace pensare che i cinque sottoufficiali, venuti ad aiutare la nostra struttura e la nostra comunità ci portino non solo sollievo, ma anche fortuna», prosegue la prima cittadina, riferendosi al fatto che la fila di croci si è finalmente interrotta. La gratitudine è il sentimento che traspare anche dal videomessaggio pubblicato martedì sera su Facebook dalla Residenza Scarmignan. A parlare, a nome dell'intero consiglio di amministrazione, è il consigliere Luca Stevanato, visto che la presidente Roberta Meneghetti è in quarantena perché positiva al Covid-19. «La situazione che ha vissuto il centro in queste ultime settimane ha segnato per sempre i nostri cuori, la nostra comunità. Un male invisibile ci ha portato via per sempre ventidue persone care. Un male che ci ha isolati e che ha impedito persino l'ultimo saluto tra i nonni e le loro famiglie. Nell'emergenza i nostri operatori si sono dimostrati veri e propri eroi. E quindi a loro e a tutto lo staff che non ha mai mollato, non possiamo che essere eternamente grati dichiara Stevanato . Gli operatori sono diventati l'unica famiglia per questi ospiti, le uniche persone da cui potevano ricevere consolazione e aiuto». Il ringraziamento del cda va anche al sindaco Claudia Corradin e al suo vice Matteo Migliorin «per aver sottoposto alle autorità tutte le problematiche del caso, con la dovuta insistenza». L'amministrazione, infatti, visto che dalla regione e dall'Ulss non sarebbe arrivato l'aiuto richiesto, ha bussato alla porta della sanità militare, tanto da ottenere il piccolo contingente sanitario. L'ultimo grazie è rivolto all'intera comunità di Merlara, che ha dato prova di coesione e solidarietà, e ai tanti benefattori che hanno contribuito alla raccolta fondi. Nelle casse della Residenza Scarmignan sono arrivati ben 12mila euro. «Sono soldi importantissimi che ci aiuteranno a gestire l'emergenza afferma Stevanato . Li useremo anche per ricompensare gli eroi che non hanno mai ceduto in queste settimane di durissimo lavoro, che si sono isolati dalle proprie famiglie e dai propri figli pur di aiutare dalla prima linea la grande famiglia del nostro pensionato. Per questo vogliamo ringraziare uno ad uno tutti quelli che hanno donato anche un solo euro per la nostra comunità: un piccolo aiuto che per noi ha un grande significato».

Maria Elena Pattaro

