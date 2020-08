IL CASO

PADOVA «Devo lavorare, devo pagare l'affitto. Non posso stare chiusa in un reparto». Non si è arresa troppo facilmente la ragazza nigeriana di 25 anni, scappata dall'azienda ospedaliera dove era stata ricoverata per Covid e ritrovata dalla Polfer a Ferragosto al binario 2 della stazione ferroviaria. Era lì, pronta a saltare a bordo di un vagone, destinazione ignota, come i contatti ad alto rischio di contagio che deve avere avuto in ben 15 giorni di fuga. Casa, parenti, amici, conoscenti, e poi il lavoro, la spesa, il supermercato, i trasporti, solo ad immaginare 24 ore uguali a mille altre di una routine quotidiana. Non ha voluto parlare della sua vita, limitandosi alla necessità di tirare avanti per non dovere abbandonare il suo alloggio, in città. L'hanno riportata in ospedale, e sottoposta a nuovo tampone.

Dalla trincea anti Covid era sparita il 31 luglio scorso. Così segnala l'ospedale, che quel giorno lancia l'alert. Gli infermieri trovano il suo letto vuoto, lei è già lontana, chissà dove, lasciando i pochi dati anagrafici dei registri: 25 anni, nigeriana, domiciliata a Padova con regolare permesso di soggiorno. Contagiata da Coronavirus. Quindici giorni misteriosi che ora l'Ulss sta cercando di ricostruire per intercettare chi potrebbe avere avuto contatti con lei. Ma intanto nei suoi confronti è scattata la denuncia per epidemia colposa.

La trovano la mattina del 15 agosto gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal dirigente Luca Perrone, davanti ai binari, in attesa di un treno. La controllano non sapendo nulla del suo passato, della sua scomparsa. Un accertamento come tanti altri nel giorno di Ferragosto dove si impongono protocolli precisi per chi viaggia. Ma basta poco per scoprire che è la donna sparita dall'ospedale il 31 luglio scorso, la nota di ricerca corre sui terminali delle forze dell'ordine. Nessun biglietto ferroviario in tasca, nessuna ammissione di voler partire, nessuna destinazione, ma neppure nessuna provenienza, perchè la ragazza si trincera dietro un ostinato silenzio ripetendo soltanto di non voler rientrare in quel reparto da cui se ne è andata. Deve lavorare e pagare l'affitto. Non può essere ricoverata con il pericolo di trovarsi in mezzo a una strada. Non svela neanche la sua occupazione e quindi la rete di relazioni che deve avere mantenuto con o senza misure di prevenzione in quei quindici giorni. Un'ambulanza la porterà in ospedale, con fatica anche per gli operatori sanitari che devono convincerla a salire a bordo.

Gli ultimi suoi spostamenti, quelli avvenuti all'interno della stazione ferroviaria di Padova, sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza e visionati dagli agenti. In effetti la ragazza non si è avvicinata alla biglietteria, ma naturalmente ha attraversato alcune aree per recarsi al binario dove è stata poi intercettata.

Dopo il primo controllo è stata condotta negli uffici della polizia ferroviaria che sono stati successivamente sanificati. La Polfer ha comunque avvertito i responsabili di Trenitalia per un eventuale intervento di igienizzazione.

Donatella Vetuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

