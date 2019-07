Sbanda in auto sull'Adriatica, si schianta contro una casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTEBATTAGLIA Sull'asfalto non c'è alcun segno di frenata. Per terra solo dei pezzi di vetro e plastica, segni dello schianto mortale. Alberto Pegoraro 42 anni, di Pernumia ha perso la vita all'una e mezza di lunedì notte finendo contro l'angolo di un'abitazione abbandonata, al civico 12 di via Maggiore. Un impatto violentissimo e la sua auto, una Toyota Rav 4, si è ridotta ad un ammasso di lamiere. L'uomo stava viaggiando in direzione di Monselice: poco dopo il centro storico della cittadina termale è uscito di strada ed ha...