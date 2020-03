(al.rod.) Nei prossimi giorni la Protezione civile provvederà alla distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione. Ad annunciarlo è stato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi. «L'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottaccin ci ha inviato una comunicazione in cui ci informa che in data odierna sarà avviata la consegna di mascherine ha spiegato Micalizzi - Si tratta di un'ottima notizia. Ho contattato immediatamente gli uffici della Protezione civile regionale e la segreteria dell'assessore per avere informazioni su tempi di consegna, criteri di distribuzione e quantitativi in modo da organizzare tempestivamente la distribuzione. Mi hanno informato che la consegna ai Comuni non è ancora iniziata, che si stanno organizzando e che ci faranno sapere presto quando arriverà il materiale. Sarà premura della nostra amministrazione ha aggiunto l'esponente del Partito democratico distribuire tempestivamente questi dispositivi alla cittadinanza quando ci arriveranno. I nostri volontari sono pronti». Volontari che, in questi giorni, sono impegnati anche su un altro fronte. Dalla settimana scorsa, infatti, dodici mezzi della Protezione civile dotati di altoparlante stanno battendo a tappeto ogni angolo della città per invitare i padovani a rimanere il più possibile in casa e a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto anti Covid-19 del governo.

