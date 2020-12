(m.a.) La Procura, già ieri mattina, ha affidato l'incarico al medico legale Giovanni Checchetto per effettuare l'autopsia sui corpi di Alessandro Pontin di 49 anni, e dei sue due figli Francesca di 15 anni e Pietro di 13 anni. L'esame dovrà aiutare gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica del massacro. Appurare con quante coltellate il padre ha ucciso i due fratelli e quali sono stati i colpi letali. Saranno poi prelevati dei campioni di tessuto per effettuare anche l'esame tossicologico. Il genitore infatti potrebbe avere somministrato ai due ragazzi qualche sostanza stupefacente o dei tranquillanti, per renderli inermi quando ha deciso di ucciderli a coltellate. E poi lui stesso potrebbe avere assunto della droga. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, nel suo quesito al medico legale ha pure chiesto se sulla scena del crimine, la villetta nella frazione di Sant'Ambrogio a Trebaseleghe, ci potesse essere una quarta persona. Di fatto una domanda di routine, perchè gli investigatori non hanno dubbi su come il padre abbia massacrato i due fratelli e si sia poi tolto la vita. Ma le indagini si concentrano soprattutto sul contenuto dei telefoni cellulari del papà e dei suoi due figli. Se il movente di una vendetta nei confronti dell'ex moglie, l'infermiera di 47 anni Roberta Calzarotto, non regge secondo gli inquirenti a scatenare la furia omicida di Pontin potrebbe essere stata una violenta lite con i due fratelli avvenuta nella serata di sabato. Ecco allora l'importanza di analizzare i tre smartphone, per accertare se Francesca e Pietro abbiano scritto messaggini contro il genitore. Forse i due ragazzi non volevano trascorrere le vacanze di Natale con lui e la sua nuova compagna. Forse hanno dato del fallito al papà, che ha perso la testa e li ha massacrati a colpi di coltello.

