SAONARA

(c.arc.) Il Comune tende la mano ai titolari degli esercizi commerciali sul fronte del pagamento delle tasse. Inviata agli esercenti del paese una missiva che li mette al corrente della decisione di ridurre la Tari (tassa rifiuti) per il periodo di chiusura delle varie attività in periodo di Coronavirus. I commercianti dovranno riempire un modulo e spedirlo in municipio entro il 10 agosto per calcolare la percentuale di sconto che riceveranno. Si tratta di una boccata d'ossigeno per tutte quelle attività che per più mesi hanno dovuto tenere le serrande abbassate per rispettare le restrizioni imposte dal Governo.

«Dopo aver esonerato i commercianti dal pagamento della Cosap per tutto il 2020 ed aver posticipato il pagamento della Tari al 30 settembre e al 30 novembre - afferma il sindaco Walter Stefan - questo ulteriore intervento, particolarmente gravoso per le casse comunali, è un segnale forte che vogliamo indirizzare al settore economico, consapevoli delle difficoltà che parecchie attività commerciali stanno vivendo a causa del Coronavirus». Questa agevolazione deliberata in consiglio comunale costerà alle casse comunali una cifra attorno ai 70mila euro.

Sul capitolo rifiuti, Stefan aggiunge: «Giova sottolineare come globalmente non sia diminuito il tonnellaggio dei rifiuti conferiti e su cui si basa il costo sostenuto per lo smaltimento. Se è vero che gli esercizi commerciali in forza della chiusura non hanno prodotto rifiuti, viceversa le utenze domestiche hanno notevolmente aumentato il conferimento, dato che molti cittadini, oltre agli studenti, sono stati costretti a rimanere a casa». Poi conclude: «Come amministrazione comunale faremo sempre di tutto per aiutare la gente. Nessuno dovrà mai rimanere indietro, saremo sempre sensibili ad aiutare e sostenere soprattutto le categorie più fragili della popolazione, con la speranza che i danni economici e non solo provocati dal Covid-19 possano in breve tempo diventare solo un brutto ricordo. È il nostro modo di operare che stiamo portando avanti ormai da otto anni».

