Santa Rita: antenna 5G al posto dell'ex cinema

I TIMORIPADOVA E' spuntata sotto Ferragosto, con grande inquietudine dei residenti. Una antenna 5G svetta nel quartiere Santa Rita, posizionata nel cortile dell'ex cinema Ducale. L'area, che è stata per decenni una sala di proiezione di film pornografici e negli ultimi tempi un discount, una volta abbandonata, nella sua parte esterna ospita dunque ora questa antenna. Per molti alquanto scomoda, per via della zona densamente popolata: siamo infatti nei pressi della rotatoria di congiunzione tra via Facciolati e via Gattamelata, vicino ad...