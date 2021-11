Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SANITÁPADOVA Accelerare a più non posso, per due motivi. Per recuperare tutti gli interventi saltati nei mesi scorsi e per evitare che le liste d'attesa si allunghino ulteriormente nel caso in cui arrivi una nuova ondata Covid. Ecco perché l'Azienda ospedaliera di Padova sta compiendo il massimo sforzo programmando - evento mai accaduto prima - tanti interventi chirurgici ordinari anche nel fine settimana.Succede all'ospedale di via...