IL PROGRAMMAPADOVA Ecco l'accelerata. Mentre continuano le vaccinazioni dei cittadini fragili, in provincia di Padova scattano le somministrazioni della terza dose anche per i lavoratori della sanità e per gli ospiti delle case di riposo. La campagna di rinforzo entra nel vivo: da oggi l'Azienda ospedaliera inizierà a immunizzare i propri dipendenti con più di sessant'anni mentre da domani l'Ulss coordinerà la nuova vaccinazione nelle...