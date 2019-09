SANITÁ PADOVA Per far fronte all'emergenza camici bianchi è stato istituito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÁPADOVA Per far fronte all'emergenza camici bianchi è stato istituito il tavolo di confronto tra Regione, Università e Ordine dei medici. Nuovi passi in avanti all'indomani delle delibere con cui la Regione ha deciso di aprire all'assunzione di medici laureati e abilitati, ma non specializzati, negli ospedali veneti. Il mese scorso il governatore Zaia, infatti, ha annunciato l'assunzione di 500 medici - 320 per il pronto soccorso e 180 tra medicina generale e geriatria - per far fronte alle carenze di organico. Un tema molto sentito...