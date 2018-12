CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀPADOVA Le vittime delle valvole killer e i loro familiari riceveranno un equo indennizzo dalla Regione. Nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato il via libera per l'emendamento, fortemente voluto dall'assessore al sociale Manuela Lazzarin, che prevede uno stanziamento di 500 mila euro per il 2019 e di altri 350 mila euro per il 2020. In provincia di Padova le famiglie danneggiate dalle valvole cardiache difettose sono state due: i Benvegnù di Albignasego e i Barbetta di Este entrambe colpite dalla morte di un loro caro a cui era stata...