SANITÁ

PADOVA La video-promessa scandita in Azienda ospedaliera è da premio. Quel Rinasceremo, che da titolo è diventato pietra d'angolo della ricostruzione post-lockdown, è stato osannato a Mesagne (Brindisi) dall'Accademia Italia in Arte nel mondo nell'ambito della Biennale internazionale d'Arte contemporanea Barocco Salentino. Il video - regista e coordinatore del progetto, l'angiologo Giampietro Avruscio - è stato premiato con la statuetta Il Pensatore di Auguste Rodin per l'impegno sociale, che fonda la propria attività sul principio della solidarietà verso il prossimo, nel senso più nobile, etico e sociale, articolato attraverso la passione, la dedizione e la generosità, in modo totalmente disinteressato ed in favore dell'intera comunità.

Avruscio lo saluta come «un bellissimo e graditissimo riconoscimento non a me, ma a tutti coloro che nella fase emergenziale hanno contribuito alla sua realizzazione e a quanti hanno combattuto e continuano a combattere nelle corsie degli ospedali». Il video, mostrato al pubblico lo scorso maggio, rappresenta un documento e una testimonianza dell'impegno e del lavoro svolto dal personale dell'Azienda ospedaliera universitaria, oltre che un ringraziamento e un messaggio di speranza che da Padova vuole abbracciare tutti gli operatori al fronte per il Covid-19 e tutti coloro che sono chiamati a resistere. «Uno sentito ringraziamento - spiega Avruscio - va a Roby Facchinetti per averci inviato la base originale della canzone Rinascerò Rinascerai come commento al video composta da lui e Stefano D'Orazio, oltre ad aver partecipato con la sua voce nel coro. Grazie alla partecipazione entusiastica di Quelli della Sanità e dintorni... e ai Vasa Cantorum, oltre agli special guests Patrizia Laquidara, Renzo dei Delfini e Consuelo, Stefania Miotto, la cantante Italo-Spagnola Silvana Di Liberto e ai giovani talenti padovani Maicol Diaz e Ilaria Feis. Un grazie di cuore all'amico Carmelo Labate dello Studio K per il mixaggio delle voci e infine (ma non per ultimi) Matteo Sandi e Nicola Bianchi per il montaggio e l'integrazione delle riprese».

F.Capp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA