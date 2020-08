SANITÁ

PADOVA Inizialmente si trattava di un esperimento, ma ora è diventata una routine. All'Istituto Oncologico Veneto, infatti, il Coronavirus ha lasciato un'eredità positiva: l'introduzione della telemedicina che adesso è diventata una prassi corrente e sempre più gettonata. Sono oltre 200, infatti, i pazienti colpiti da tumore che per effettuare il follow up scelgono questa modalità per sottoporsi ai controlli e quindi si collegano con gli specialisti del polo sanitario di via Gattamelata utilizzando il computer, o il tablet oppure addirittura il telefonino. A optare per la visita a distanza sono soprattutto malati affetti da patologie gastrointestinali, urologiche, o neurologiche particolarmente aggressive, molti dei quali provengono da fuori regione e quindi, così facendo, si risparmiano un viaggio, e nel contempo evitano il rischio di venire contagiati.

Ovviamente allo Iov continuano a essere fissati gli appuntamenti con la presenza, ma l'assistenza da lontano sta dimostrando di dare risposte per esempio a tutti quei soggetti che devono sottoporre i referti dei controlli periodici allo specialista di riferimento, oppure hanno solo la necessità di aggiustare la terapia. Durante il lockdown contestualmente era iniziata la distribuzione delle medicine per le cure oncologiche direttamente a domicilio e anche adesso questo servizio mirato rimane attivo e viene utilizzato soprattutto dai malati che risiedono fuori dal Veneto.

LA VOLONTÁ

A voler introdurre durante la quarantena la modalità delle visite da remoto sono stati Giorgio Roberti e Giusi Bonavina, rispettivamente direttore generale e sanitario del polo sanitario di via Gattamelata e la loro iniziativa ha avuto poi l'avallo della Regione che l'ha incentivata. «Anche in questo periodo - spiega la stessa Bonavina - proseguiamo con la telemedicina che consente di tenere sotto strettissima sorveglianza l'evoluzione delle patologie, lasciando però i soggetti immunodepressi a casa. Gli specialisti valutano i referti delle analisi e qualora ravvisino qualche dato anomalo, il paziente viene immediatamente convocato. Così facendo, però, le persone affette da patologie tumorali, che hanno difese immunitarie più basse, diminuendo gli accessi allo Iov, riducono le possibilità di essere contagiate, risparmiano tempo e denaro per gli spostamenti, e non devono chiedere permessi al lavoro, o farsi accompagnare». «In particolare - ha proseguito - scelgono tale opzione le persone che necessitano di controlli ravvicinati e coloro che sono più spaventati in quanto colpiti da un cancro particolarmente aggressivo e che quindi più spesso hanno bisogno di confrontarsi con il medico che li segue abitualmente. Ovviamente i colloqui da remoto riguardano solo i follow up, cioè i casi in cui il percorso diagnostico e terapeutico è già stato definito, oppure quelli in cui i malati sono guariti, ma si sottopongono agli accertamenti periodici previsti dai protocolli: per esempio durano 5 anni quelli sulle donne che hanno avuto un particolare tumore alla mammella e a volte anche di più quelli per chi ha sconfitto un cancro gastroenterico».

LA RASSICURAZIONE

Sulla validità delle visite a distanza il direttore sanitario non ha dubbi. «Ormai, trattandosi di una prassi quotidiana - ha osservato -la loro efficacia è conclamata. Oltre all'opportunità che danno di evitare i contagi, garantiscono una maggiore sostenibilità sociale ed economica per i pazienti, che comunque continuano a essere seguiti con la massima attenzione pure con questo sistema. A chi viene invece al Busonera va ribadito che non bisogna abbassare la guardia, ma continuare a utilizzare scrupolosamente le mascherine e a igienizzare le mani».

A proposito del Covid, per controllare pazienti, medici e operatori, allo Iov sono stati effettuati quasi 10 mila tamponi e 5 mila prelievi sierologici, che vengono poi ripetuti ogni 30 giorni.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA