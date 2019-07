Sanità futura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA La riabilitazione dell'ospedale Sant'Antonio chiusa il 30 giugno scorso causa ferie, potrebbe non riaprire a settembre. Questo il timore dei pazienti che grazie a Maurizio Manno, ex medico proprio al Sant'Antonio e ora paziente, hanno creato l'Associazione Pazienti Riabilitazione Integrata. Manno ieri mattina ha incontrato il sindaco Giordani insieme ai rappresentanti di SoS Sant'Antonio, Coalizione Civica e altre associazioni, che si battono per scongiurare il passaggio dall'Ulss all'azienda ospedaliera della struttura di via...