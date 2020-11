LE STRATEGIE

PIOVESE La seconda ondata della pandemia non ha colto di sorpresa le strutture per anziani non autosufficienti gestite dal gruppo Sereni Orizzonti in provincia di Padova. Nelle Rsa di san Gabriele di Bovolenta e nei due moduli ospedalieri di Conselve, Covid-free ormai da molti mesi, il personale sanifica senza sosta tutti gli ambienti e applica in maniera scrupolosa le buone pratiche di prevenzione del contagio. I controlli sanitari sono continui e rigorosi: test rapidi antigenici vengono effettuati di regola ogni venti giorni agli ospiti e ogni otto giorni a tutto il personale (amministrativi, Operatori sociosantiri, infermieri, animatori, fisioterapisti, addetti alle cucine e alle pulizie) e comunque ogni volta si manifesta un qualsiasi sintomo simil influenzale.

Dallo scorso mese sono state sospese a scopo precauzionale tutte le visite dei parenti (anche se a Bovolenta possono ancora vedere gli ospiti attraverso la grande vetrata del piano terra), mentre continua a essere garantito il servizio su appuntamento di videochiamata tramite whatsapp.

Nel frattempo non si sono mai interrotti i nuovi ingressi in entrambe le Residenze. Il nuovo ospite munito di un tampone negativo effettuato non oltre le precedenti 48 ore viene sottoposto a un test rapido antigenico e collocato per un periodo di isolamento precauzionale di 14 giorni in una camera singola con bagno, adiacente a una zona filtro di vestizione/svestizione per il personale (buffer zone). Superata questa fase può finalmente integrarsi con tutti gli altri residenti, solo dopo essersi sottoposto a un nuovo tampone di controllo. «Animatori, operatori socio-sanitari e infermieri si prodigano quotidianamente per garantire a tutti la serenità necessaria a superare questa lunga fase - spiega Danjiela Filkovska, coordinatrice di area di Sereni Orizzonti - Pur con tutte le limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid, cerchiamo di realizzare attività ricreative che possano tenere alto il morale di tutti. Non lasciarsi abbattere e restare ottimisti è infatti fondamentale per la prevenzione del contagio».

La situazione appare essere tranquilla anche nelle altre strutture assistenziali del territorio, sia nel Piovese che nel Conselvano. Al Craup, Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo di Piove di Sacco infatti possono vantare di essere covid-free da sempre. L'Ipab del capoluogo della Saccisica non ha mai avuto né decessi, né positivi tra personale e soprattutto tra gli ospiti della casa di riposo, nonostante i numeri importanti che vengono gestiti dalla direzione affidata a Daniele Roccon e dal Consiglio di Amministrazione guidato da Bruno Coccato: 230 sono infatti gli ospiti, per la gran parte non autosufficienti, che trovano posto nelle due Rsa di Piove, in via Botta e in via San Rocco, quest'ultima oggetto di una importante ristrutturazione effettuata un paio di anni fa.

A Conselve, nella Casa di Riposo Monsignor Beggiato, che vede la presenza di 120 ospiti, vengono da sempre applicati rigidi protocolli per accesso di persone dall'esterno, ma anche per la gestione del personale medesimo: questo ha consentito alla struttura pubblica di non avere nessun decesso da Covid e solo qualche caso di positività nello scorso agosto, prontamente fatto rientrare con l'isolamento dei pochi anziani infetti, quasi sempre asintomatici e poi completamente guariti.

Nicola Benvenuti

