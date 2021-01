I LUTTI

SAN MARTINO DI LUPARI Aveva 83 anni Luciano Stramanà, abitante a San Martino di Lupari. Aveva lavorato come camionista per un'azienda privata, in pensione da tempo, lascia la moglie Anna ed i figli Giancarlo, Massimo e Tamara. Il 20 dicembre scorso la diagnosi della positività, il 27 il ricovero nell'ospedale di Cittadella e sabato purtroppo il decesso. Aveva un problema pregresso ad un polmone. Appassionato di calcio, tifoso del Milan, amava curare l'orto ed il piccolo vigneto. Non mancava di fare qualche giro in bicicletta ed andare al bar con gli amici. La celebrazione delle esequie si svolgerà oggi alle 15 nel Duomo di San Martino di Lupari.

Una vita a lavorare la terra, la sua passione in parte non abbandonata nemmeno negli anni della pensione. Amava farlo Mariano Barbieri che in due settimane, ad 87 anni, domenica scorsa è stato portato via dal Coronavirus. Abitava a Grantorto, era ricoverato a Cittadella. Lascia la moglie Margherita, la figlia Marilisa ed i figli, che danno continuità all'azienda agricola, Giovanni e Giuseppe. Mariano aveva anche 10 nipoti, erano il suo orgoglio.

«Una vita al lavoro - ricorda la figlia - un po' anche adesso, una persona sorridente che amava tutto quello che faceva. É stato donatore di sangue della sede di Gazzo dell'Avis. Due settimane fa lo abbiamo portato in ospedale, poi non l'abbiamo più potuto vedere».

Venerdì alle 20 nella parrocchiale di Gazzo è in programma la preghiera di suffragio, sabato alle 10 la celebrazione delle esequie.

M.C.

