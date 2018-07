San Giacomo. sagra dei frati e anche notte bianca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONSELICE Sono giorni gioiosi questi per la parrocchia di San Giacomo di Monselice, nel clou dei festeggiamenti per la tradizionale Sagra dei Frati (Perdon d'Assisi). Cominciata lo scorso 28 luglio, continuerà fino al prossimo 2 agosto, con le consuete proposte. Ogni sera, ad esempio, sarà in funzione dalle 19.30 lo stand enogastronomico, particolarmente forte nei piatti a base di pesce. Dopo la cena, le serate continuano con la pesca di beneficenza, esibizioni musicali live e l'immancabile pista da ballo in acciaio. Questa sera è attesa la...