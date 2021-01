CENTRI SPORTIVI

PADOVA Gli attrezzi sono immobili, coperti da un sottile strato di polvere. È il silenzio a regnare sovrano in un ambiente che per definizione è costellato dai rumori delle macchine, della musica, degli incitamenti degli istruttori. E se alcuni settori vedranno la luce in fondo al tunnel con il probabile passaggio in zona gialla da lunedì, per le palestre l'oscurità resta totale. «È un macello e ci mancava solo la crisi di governo sospira Sandro Cucuccio, delegato di Ascom per le palestre e titolare della Elan Vital di via Goito Se per i collaboratori alcuni ristori sono arrivati, per le imprese è andata peggio e non tutti hanno ricevuto un aiuto. È un momento critico, in tanti non hanno idea se potranno riaprire, anche tra le grandi strutture. Per non parlare dei problemi di salute che dovremo affrontare: attività fisica è prevenzione, non basta camminare lungo l'argine». Serpeggia la rabbia tra gli esperti del fitness perché a suo tempo hanno speso migliaia di euro per adeguare le palestre ai protocolli anti-Covid, acquistando macchinari per la sanificazione, gel disinfettante, cartellonistica, plexiglass e cambiando l'organizzazione interna per mantenere il distanziamento e gli ingressi contingentati.

SICUREZZA

«Abbiamo fatto tanto per mettere in sicurezza la scuola spiega Antonella Schiavon, titolare assieme a Laura Pulin della scuola Spazio Danza di via Riello Ora viviamo nella speranza di una riapertura. Facciamo lezioni online perché amiamo il nostro lavoro e vogliamo dare continuità agli allievi ma non è la stessa cosa». Già, il web, questo strumento che sembra essere la cura a tutti i mali. In un momento in cui le palestre sono chiuse ci sono sempre più personal trainer che fanno collegamenti dal salotto di casa con i clienti fino ad arrivare a chi sfrutta qualsiasi spazio aperto disponibile, persino i parcheggi, per mettere in pratica esercizi che prima faceva sul tappetino. «Forse un domani si svilupperà anche in questo mondo ma ora non siamo preparati afferma Cucuccio . Sicuramente alcuni clienti preferiranno allenarsi a distanza ma c'è un pericolo. In questi mesi ho visto davvero tante persone reinventarsi come istruttori di fitness senza averne alcun titolo. Bisogna fare davvero molta attenzione perché svolgere degli esercizi in modo scorretto può creare dei problemi». Se durante il primo lockdown i video online hanno spopolato, ora l'entusiasmo sembra sia calato. «A marzo abbiamo creato subito un gruppo chiuso su Facebook ed è stato un successo racconta Antonio Zito, gestore della EmmeCento a Busa di Vigonza .Durante questo secondo lockdown abbiamo visto un crollo dell'attenzione, si vede bene dalle statistiche che mette a disposizione il social network. C'è meno motivazione. Abbiamo inserito comunque le registrazioni ma negli ultimi tempi vengono viste sempre meno. Faccio notare anche che a volte ci sono clienti anziani e andrebbero seguiti di persona». Per cercare di aiutare il settore, il Centro sportivo educativo nazionale (Csen) ha realizzato anche quest'anno le Palestriadi ma in versione digitale. Si tratta di una competizione alla quale accedono gli atleti che si allenano in sala pesi o sala fitness riconosciuta dal Coni come di interesse nazionale, quindi è data la possibilità di allenarsi nelle strutture. «Abbiamo cercato di dare una mano per quanto possiamo riferisce Marco Cecolin, presidente Csen Padova La situazione è stata gestita in modo dilettantesco, spero davvero che chiunque vada al governo nelle prossime settimane venga fulminato sulla via di Damasco e capisca che possiamo aprire in sicurezza. A Padova e provincia saremo circa un centinaio, vuole dire altrettante famiglie che hanno perso la fonte di reddito». Ma attenzione ai furbetti che di certo non mancano. «Ci sono strutture aperte come se niente fosse dice Zito . Alcuni vengono controllati nei minimi particolari, altri no. Quando vedo iniziative come ioapro non penso di unirmi anche perché rimettere in moto la palestra e avere dieci clienti non mi conviene, anzi, però rispetto chi protesta. La situazione è davvero grave. Nel nostro mondo già c'era confusione prima, tanto che si stava preparando una riforma dello sport, ora quella confusione ha fatto sì che alcuni di noi venissero sostenuti, altri no».

Silvia Moranduzzo

