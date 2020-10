LA SITUAZIONE

VIGODARZERE Preoccupante recrudescenza dei contagi a Vigodarzere. Ad oggi i positivi al tampone sono 35, e per due di loro è stato necessario il ricovero in centri di terapia intensiva. Questi i numeri che fotografano la situazione dell'emergenza sanitaria nel territorio. Tra i contagiati c'è anche il vice sindaco Roberto Zanovello, 65 anni, che da lunedì scorso è in quarantena nella sua abitazione insieme alla moglie che, invece, è negativa.

«I primi sintomi li ho avvertiti tra sabato e domenica della scorsa settimana racconta Zanovello Lunedì mi sono rivolto al medico e martedì ho eseguito il tampone. Visto l'esito positivo, ora sono in quarantena fino al 30 ottobre, quando mi dovrò sottoporre ad un secondo tampone. A parte un senso di spossatezza e qualche linea di febbre, mi sento bene».

Nel frattempo sono stati rintracciati tutti i contatti avuti da Zanovello nell'ultima settimana, compresi quelli in municipio, dove il vice sindaco è stato presente fino a giovedì. Sono stati invitati a sottoporsi al tampone veloce tutti i dipendenti comunali nell'ambito di uno screening diagnostico. L'esame sarà poi ripetuto dopo una settimana. Anche gli assessori e il sindaco Adolfo Zordan eseguiranno il tampone mentre il consiglio comunale programmato per martedì è stato rinviato.

L'APPELLO

Alla luce del ritorno dell'emergenza e del crescere dei numeri dei contagi, il primo cittadino ha rinnovato alcune raccomandazioni. «La ripresa della pandemia da Coronavirus - ha detto Zordan - sta determinando una crescita dei casi positivi a Vigodarzere e la situazione comincia ad essere preoccupante. I dati riferiti dall'Autorità sanitaria indicano 35 casi positivi, per la maggior parte asintomatici, anche se per due di loro è stato disposto il ricovero in centri di terapia intensiva. Davanti ad una situazione particolarmente seria, con dati tutt'altro che confortanti, non posso che raccomandare la più stretta osservazione degli obblighi di sicurezza. Oltre all'imposizione della mascherina nei luoghi aperti, come previsto dalle ordinanze in vigore ha aggiunto - raccomando in modo assoluto ogni attenzione nei distanziamenti in qualsiasi ambito di vita sociale. Mi sento in dovere di raccomandare anche cautela negli spostamenti, da effettuare solo in caso di necessità e per motivi improrogabili. In merito al caso di contagio che ha riguardato un amministratore comunale, la situazione negli uffici è sotto controllo e i servizi erogati dal Comune proseguiranno. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare valuteremo i necessari adeguamenti. Ringrazio infine i medici del servizio medico integrato San Martino per il prezioso aiuto assicurato in questi giorni ai cittadini del territorio».

Quale esperto in sicurezza sul lavoro, l'assessore Federico Cesarin assicura che l'amministrazione ha «alzato il livello di controllo rinforzando procedure e protocolli di sicurezza in un'ottica preventiva e prudenziale».

Lorena Levorato

