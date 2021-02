Da tempo i Volontari della Speranza di Padova e Rosolina sono attivi sul fronte della solidarietà, assistendo famiglie bisognose anche al di là dei confini delle province di Padova e Rovigo, per comprendere tutto il Veneto, e un maggiore impegno stanno dimostrando in questo periodo di pandemia dilagante. Se in tempi normali l'associazione assiste persone bisognose nell'ordine di 120, attualmente l'opera ha oltrepassato la soglia delle duecento. Tale emergenza ha indotto quindi i dirigenti del sodalizio, che opera in collaborazione coi frati minori conventuali della Basilica del Santo, a compiere sforzi sempre maggiori in aiuto ai nuovi poveri. Si era partiti col richiedere al Banco Alimentare regionale di Verona un'integrazione dei prodotti forniti dalla Comunità Europea, richiesta subito accolta. Poi, un sollecito ai maggiori benefattori. Ed ecco: da Lago Group di Galliera Veneta sono arrivati sei bancali di torte e biscotti, dalla Roberto Industria alimentare, circa quaranta quintali tra pane e grissini; dalla Ungaro di Rosolina, 50 quintali fra patate, carote, cipolle; dall'Azienda agricola di Terra Bertaggia di Cavanella d'Adige, trenta quintali di ortaggi e verdure varie. I Volontari della Speranza distribuiscono principalmente, infatti, generi alimentari. Per far fronte a un tale aumento del carico di lavoro, però, non bastava più il magazzino di via Orto Botanico; ma occorreva uno spazio più ampio. Grazie al rettore del Santo Oliviero Svanera e al contatto da lui predisposto con la Caritas Antoniana presieduta da padre Valentino Maragno, è stato possibile realizzare il progetto Un magazzino per la carità di Sant'Antonio: il pagamento cioè dell'affitto, per la durata di sei anni, di un nuovo magazzino di duecento metri quadrati a Marsango di Campo San Martino, una struttura pienamente rispondente alle nuove esigenze. Intanto, anche la Fondazione Azimut di Milano, venuta a conoscenza dell'operato del sodalizio, ha stanziato un contributo di generi alimentari per l'emergenza Covid. Altri imprenditori, frattanto, si sono fatti avanti per aiutare; fra questi, i titolari della Ferramenta Newf Fer di Saletto di Vigodarzere.

