Sala anziani, aperture straordinarie per il caldo

ALBIGNASEGOCon l'arrivo della prima vera ondata di calore, che secondo le previsioni imperverserà per tutta la settimana, scatta il piano anticaldo per la terza età. La casa delle associazioni, in via Filzi a San Tommaso, rimarrà aperta tutti i pomeriggi (compresi sabato e domenica) dalle 15 alle 19. I locali sono muniti di aria condizionata. Qui gli anziani potranno trascorrere qualche ora di svago. Fra le diverse attività in programma: il ballo, il gioco delle carte e la tombola. Al centro c'è poi un bar con maxischermo. Infine, uno...