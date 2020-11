LA STORIA

CAMPOSAMPIERO «Non è facile lavorare all'ospedale in questi giorni di pandemia. Non temo per me, anzi sì, ma non abbastanza. Temo per i miei pazienti, per i miei colleghi e per l'assistenza che cerchiamo di garantire a tutti, reinventandoci ogni giorno. Viviamo nel limbo tra la vita e la morte. Dopo il lavoro, poi, c'è la famiglia che reclama le mie attenzioni di mamma. Coniugare le cose non è semplice: entrambe richiedono testa e tempo. Grazie al mio compagno e alla complicità dei miei figli ho dato priorità alla mia professione a servizio degli altri e di questo sono fiera».

Sono giornate, settimane e mesi totalizzanti quelli che Alessandra Ferronato, 40 anni, madre di due figli di 15 e 4 anni, sta vivendo all'ospedale di Camposampiero. La coordinatrice dell'Unità operativa complessa del Reparto di recupero e della rieducazione funzionale del Pietro Cosma, nata a Cittadella e residente a Camposampiero, ogni giorno si deve districare tra gli impegni di lavoro e il dovere quotidiano di genitore in tempi di didattica a distanza.

SOTTO STRESS

«Stiamo vivendo tutti un periodo estremamente complicato, pieno di imprevisti dietro l'angolo oltre che di paura e timore per come stanno andando le cose dal punto di vista sanitario - afferma l'infemiera professionale Ferronato - Io ho deciso di sacrificare la mia famiglia. Non è bello sentirsi dire dai figli non ci sei mai, ma ho fatto con il cuore una scelta. Davanti a me avevo un dilemma: sacrificare i miei infermieri e i miei operatori sanitari che devono lavorare sotto organico e con più pazienti, oppure rinunciare agli impegni personali e coprire nuove assenze durante i loro riposi: vengono trasferiti da un giorno all'altro in reparti nati ex-novo in pochi giorni, non conoscono il turno della prossima settimana e lasciano, a loro volta, in pausa le loro famiglie e i loro impegni. Di fronte a questa scelta aggiunge - non ho avuto dubbi: ho optato per tirare la cinghia e concentrarmi sul lavoro. Nell'incertezza di queste giornate che amo definire furiose, oltre al fatto che non riuscirò a prendere il piccolo all'asilo, ho una certezza: adesso essenziale è aiutare gli altri».

Alessandra non si sente un'eroina ma chiamata si sente a dare il suo contributo all'emergenza in atto, in un momento di grande incertezza e paura.

LA VOCAZIONE

Il suo cruccio è comunque di fare la mamma nel miglior modo possibile, perché i figli sono piccoli e hanno bisogno di lei. «Devo onestamente dire però - aggiunge - che il Governo nel decidere di chiudere le scuole mi ha dato una mano. La didattica a distanza è stata una manna dal cielo: il fatto che mia figlia non sia più costretta a trattenere il fiato ammassata in un treno dove ormoni e microrganismi si abbuffano di giovani, per me rappresenta una significativa riduzione del rischio. Da questa settimana, poi, il mio compagno è entrato nuovamente in cassa integrazione e così ci pensa lui ai figli, ai loro bisogni primari, ma soprattutto alle lavatrici. Non posso pianificare nulla, nè in famiglia nè nella professione, ma sapere di avere meno obblighi rispetto alla prole mi dà un sollievo che non ha prezzo. E allora posso tranquillamente saltare dei pasti e,con la comprensione dei figli, dedicarmi totalmente al lavoro. Ho scoperto una cosa molto importante, soprattutto in queste settimane di emergenza sanitaria: il mio lavoro è una vocazione alla quale è impossibile sottrarmi. Mi piacciono le sfide. Questa del Covid merita di essere vissuta fino in fondo, senza risparmiarsi».

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA